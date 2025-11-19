Cartas

Todos aprendemos distinto

Los apoyos a estudiantes con diferencias neurológicas no son ventajas, sino igualdad de oportunidades

Por Redacción de La Nación

La neurodiversidad reconoce que no todas las personas aprenden, piensan o se relacionan de la misma manera. En Costa Rica, condiciones como el autismo, el TDAH y la dislexia están presentes en muchas aulas, aunque no siempre se identifican porque no se perciben a simple vista. El desafío no reside en la capacidad del estudiante, sino en la falta de información, estrategias inclusivas y apoyo dentro del sistema educativo, lo cual puede afectar el aprendizaje y la salud emocional.








