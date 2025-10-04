Cartas

Todavía recuerdo el castigo el día que no me puse de pie para cantar el Himno

El fervor cívico ha decaído tanto como el amor a la Patria y cada mes de setiembre me lo confirma

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Soy de la vieja guardia; de cuando, en las escuelas, se iba también los sábados a una especie de clase de Cívica y lo primero que se hacía era cantar el Himno Nacional. Una vez, olvidé ponerme de pie y el maestro me tuvo media hora parada como castigo. Nos enseñaron a decorar la casa y la escuela con banderitas de Costa Rica. En cambio, el mes pasado, si acaso conté 50 banderas al caminar por el barrio.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.