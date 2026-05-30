Terna nombrada por Cancillería para el cargo del SICA refleja improvisación e irresponsabilidad

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) tiene por objetivo fundamental lograr la integración de Centroamérica para constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo, según el Protocolo de Tegucigalpa, que creó el SICA en 1982.

Por ello, resulta muy lamentable la terna de la Cancillería de la República para el cargo de la Secretaría General del SICA. Según la trayectoria profesional conocida de las personas postuladas, ninguna tiene los conocimientos técnicos, es decir, la experticia académica y profesional pertinente para ocupar dicho cargo.

El SICA es un entramado institucional muy complejo que fue adoptado después de la firma de los Acuerdos de Paz de Esquipulas, inspirado en el modelo de la Unión Europea. Deja mucho que desear que tanto la Cancillería como el Gobierno de la República caigan en la improvisación y la irresponsabilidad postulando a personas que no tienen las competencias técnicas pertinentes en un contexto regional y mundial de tantos desafíos. ¿Lo hacen para pagar favores políticos?

Cecilia Cortés, Escazú

Caos detrás del cobro bancario del BAC

Como abogada especialista en cobro judicial, llevo más de un mes intentando que un cliente pueda cancelar una deuda con BAC. Lo insólito es que mi cliente quiere pagar, pero el banco no logra indicar con claridad quién administra la cuenta, quién tiene la deuda, ni cuál es el canal efectivo para realizar el pago.

He enviado correos, escalado gestiones y solicitado información precisa. La respuesta ha sido confusa y desordenada. En materia de cobro, una entidad financiera debe tener trazabilidad, responsables claros y canales ciertos. No puede trasladarle al consumidor el caos interno de sus propios procesos.

El caso resulta preocupante porque no se trata de una persona que evade su obligación, sino de alguien que desea cumplir y no encuentra cómo hacerlo. Si un banco del tamaño del BAC no puede organizar adecuadamente la gestión de una deuda, el problema no es del cliente: es de su estructura de cobro.

El BAC debería revisar seriamente sus procedimientos. Esta experiencia deja una pésima impresión institucional.

Stephanie Granados Madrigal, abogada

Proyecto de armonización eléctrica

Enemigos del diálogo, siempre necesario, y envalentonados con una mayoría legislativa que quieren manejar cual aplanadora, según los deseos de Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros, Laura Fernández y una fracción legislativa muy inmadura, el chavismo provocó el entierro del proyecto que trata al ICE de incapaz. Algunas cosas buenas podría tener, pues con el tiempo se ha ido corrigiendo, pero la desconfianza en los “soberanos políticos”, en vista de los antecedentes y actitudes irrespetuosas, hace que nunca pueda ser aprobado sin que antes se dialogue y se revise técnica e ideológicamente. Ese número de la rifa incita a no jugarlo.

Freddy Pacheco León, Heredia

El colmo del irrespeto

El pasado 3 de marzo, cancelé en su totalidad un préstamo con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Empero, continuaron realizando rebajos automáticos a mi salario por concepto de dicho crédito.

En la sucursal de Belén, se me indicó que, por política interna, no se devuelven los montos rebajados indebidamente, sino que se aplican a otro crédito que mantengo con la institución. Fue una decisión tomada sin mi autorización, a pesar de que tal crédito ya cuenta con una cuota pactada y está al día.

El banco dijo que no es su responsabilidad comunicar a los departamentos de Recursos Humanos la cancelación de créditos, que es deber del cliente. Sí envían mensualmente las planillas para efectuar los rebajos automáticos, pero no pueden informar de su cese.

Considero inaceptable que se siga rebajando dinero por una obligación ya cancelada, que se disponga de esos fondos sin consentimiento del cliente y que se traslade al usuario la carga de corregir un error que no le atañe: toda una falta de respeto hacia el consumidor financiero.

Ana Berliot Quesada Vargas, Carrillos Bajo de Poás, Alajuela

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