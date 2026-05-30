Cartas

Terna nombrada por Cancillería para el cargo del SICA refleja improvisación e irresponsabilidad

Según la trayectoria profesional conocida de las personas postuladas, ninguna tiene la experticia académica y profesional necesaria para ocupar la Secretaría General

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Por Redacción de La Nación

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) tiene por objetivo fundamental lograr la integración de Centroamérica para constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo, según el Protocolo de Tegucigalpa, que creó el SICA en 1982.








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