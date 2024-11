Terminó cambiando de banco

Fui clienta del Banco Nacional durante más de 25 años. Desde finales de octubre, reporté al call center un problema al tratar de usar la aplicación, pero me enviaron a una sucursal. Tuve que tomar vacaciones para acudir a la de Desamparados, y luego de dos horas, tampoco remediaron el asunto. Como no había manera de realizar mis transacciones, decidí cambiar de banco. Me da la impresión de que no les importa perder clientes.

