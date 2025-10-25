Cartas

Tendré que declararme oficialmente en busca de herederos

Llevo tres años de recibir mi capital en ridículas cuotas mensuales y me dicen que debo nombrar un beneficiario para que, tras mi muerte, retire la totalidad de mi ROP

Apoyo el comentario del señor Mario Valverde Montoya, publicado (Cartas 12/10/2025). Esta semana me apersoné a las oficinas de Pensiones del Banco Popular después de casi tres años de recibir mi capital en pequeñas cuotas mensuales. Su respuesta fue que no puedo hacer ningún cambio que me incremente la ridícula suma que recibo por mes, ya que solo me pagan los intereses sobre ese capital.








