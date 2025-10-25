Tendré que declararme oficialmente en busca de herederos

Apoyo el comentario del señor Mario Valverde Montoya, publicado (Cartas 12/10/2025). Esta semana me apersoné a las oficinas de Pensiones del Banco Popular después de casi tres años de recibir mi capital en pequeñas cuotas mensuales. Su respuesta fue que no puedo hacer ningún cambio que me incremente la ridícula suma que recibo por mes, ya que solo me pagan los intereses sobre ese capital.

Añadieron que la única forma de que me entreguen el dinero en su totalidad es teniendo una enfermedad terminal y probándolo con documentos difíciles de conseguir, o bien, nombrando a un beneficiario para que, tras mi muerte, lo reciba.

¿Qué pasa si no tengo ni hijos, ni padres, ni unión conyugal? ¿Ese dinero se lo deja el Banco Popular? Tendré que buscar a alguien que desee una unión conyugal conmigo o quizá alguien que quiera que lo adopte.

Arturo E. Hernández Martínez, Llorente de Tibás

Un país de fantasía

Da pena ajena leer lo que publican sobre el señor presidente en el extranjero, al referirse a la inseguridad en nuestro país. Sus declaraciones de que “se matan entre ellos”, en alusión a los asesinatos, son inaceptables. ¿Cómo normalizar esta violencia mortal entre bandas, que ya suma decenas de víctimas colaterales? Mueren niños, madres, hombres inocentes, y en Zapote siguen actuando según ese discurso.

Costa Rica ha sido un país tranquilo, pero ahora asesinan turistas y en cualquier momento se desatan balaceras, pero, según Casa Presidencial, nada de eso es cierto. Seguramente es porque vivimos en un país de fantasía, donde lo que es no es, y lo que parece, tampoco. Ticos, abramos los ojos y destapemos los oídos.

Vilma Castro Rojas, Moravia

Buenos choferes

Deseo felicitar a los choferes de los buses 5-80 y 5-81 de la empresa de buses Metrocoop. Es un gusto recibir su buen trato, amabilidad y gentileza para con nosotros, los adultos mayores que vivimos en Hatillo 3 y 4. Que Dios los bendiga. Ojalá los demás choferes sigan ese buen ejemplo.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

Dinero para propiedad

Tengo 62 años y, si me entregaran el ROP, compraría una propiedad, lo cual sabemos que siempre es una buena inversión. ¿Cuál es el problema de entregarlo? Basta ya de excusas sacadas de la manga.

Johnny Vindas Salas, Heredia

Sin Internet de Claro

Hago pública mi queja por el mal servicio de la empresa de telecomunicaciones Claro. El servicio se interrumpió el día 19 de octubre aproximadamente a las 5 p. m. A las 6 p. m. de ese mismo día se comunicó al teléfono que indica el contrato, con todos los requisitos que se exigen para identificar al cliente y su ubicación. Pero, al día siguiente, el servicio no había sido reparado.

Le recuerdo a la empresa Claro que el servicio de Internet es una herramienta de trabajo y se está pagando mes a mes para recibirlo. Esas horas sin Internet, ¿las rebajarán a final de mes? ¿Se me reembolsarán?

Desiderio Solano Moya, Belén, Heredia

Ni un colón de aumento

El presidente de la República tuvo la oportunidad, en el periodo recién finalizado, de presentar a discusión el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio para descongelar las pensiones de maestros y profesores que no reciben el más mínimo aumento por costo de vida desde 2020. Menos lo iba a hacer con el proyecto para eliminar las pensiones de lujo de los expresidentes. Al parecer, quiere disfrutar de tal beneficio.

Ricardo A. Bolaños Salas, Santo Domingo de Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.