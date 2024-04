Teme perder el ojo derecho

Soy un adulto mayor y debo esperar 18 meses para que me realicen una operación de cataratas en el ojo derecho, en el Hospital de Heredia. No cuento con los medios económicos para acudir al sector privado. No quiero perder el ojo ni quedar ciego, tal vez no debí haber puesto que soy un adulto mayor, porque los más jóvenes son la prioridad en el sistema. Tampoco me gustaría, en caso de perder el ojo, tener que realizar reclamos con un abogado o ante la Sala IV para ser indemnizado.

