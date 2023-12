Tarjeta de regalo destruida

Una tarjeta de regalo por ¢30.000 comprada en Calzado Lazo del Mall San Pedro quedó en el pantalón de mi esposo, y yo sin saberlo lo lavé con todos los documentos dentro. En la tienda adujeron que no hay nada que hacer porque ellos no llevan registro, y además no le dieron factura electrónica.

