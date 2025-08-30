Tarea pendiente, señor alcalde de Tibás

A finales del año anterior, el señor alcalde de Tibás prometió que, para junio de 2025, habría un plan regulador del tránsito, destinado a ordenar el caos vial en el centro del cantón. En especial, llamó nuestra atención la promesa de este jerarca de restringir el paso de vehículos pesados en las horas pico, tal como sucede en otros cantones. No obstante, a la fecha no sabemos nada de dicha iniciativa.

Marco Antonio Sánchez Aguilar, Llorente de Tibás

Me parece un abuso

Parqueé el carro en la zona de la Sabana. Bajé. Pagué el espacio correctamente a las 9:53. Tengo el comprobante de la aplicación. Regreso y encuentro un parte a las 9:53. Ahora, para reclamar, se tiene que ser el dueño registral del auto e ir de forma presencial a barrio Corazón de Jesús. Me parece, sinceramente, un abuso.

Filippo Ferlini

Peor el remedio que la enfermedad

Pasarse cuatro años diciendo “los Arias son esto; los Arias son aquello; los Arias aquí; los Arias acá”, para terminar nombrando, sin una verdadera y seria convención interna, al séquito de “los allegados al partido” en puestos para las curules legislativas y los ministerios de la República, demuestra que la medicina que propone el oficialismo podría resultar peor que la enfermedad.

Francisco Barrientos B., Coronado

Respuesta del BAC

Hemos leído y evaluado con detenimiento la situación expuesta por la señora Yahaira Chanto Ruiz, el pasado 23 de agosto 2025. Conversamos en ella para dar solución a su caso, el cual nos complace decir que quedó resuelto el mismo día. Para BAC es importante recibir retroalimentación de los clientes, ya que nos permite detectar oportunidades de mejora en nuestros procesos.

Édgar Delgado Montoya, Departamento de Comunicación de BAC

Vergüenza ajena

Concuerdo con la señora Miriam Salazar Calvo (Cartas 24/08/2025): La política tocó fondo, pero no solo en Liberación Nacional, como ella dice. Viendo la lista de candidatos a diputados por el PPSO, se evidencia el servilismo, el oportunismo, la banal ambición y la total ausencia de escrúpulos morales y éticos con tal de alcanzar una curul. Pero nada causa más vergüenza ajena que ver ahí las figuras de Marta Esquivel y Anna Katharina Müller; la primera, con graves acusaciones por corrupción, y la segunda, aún buscando su hoja de ruta perdida.

Qué tiempos aquellos, cuando los candidatos a diputados tenían al menos dignidad y vergüenza, y la nobleza y honorabilidad suficientes para merecer ser llamados “padres de la Patria”, y no este “arroz con mango” de oportunistas, sin pies ni cabeza, que propone este partido chavista para las próximas elecciones.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

CNFL y una promesa incumplida

Hace más de dos meses, una empresa privada contratada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) rompió el borde de la acera que permite el ingreso a mi casa como parte de los trabajos que realizaron de cambio de postes y cableado eléctrico en diferentes lugares de San Pedro de Montes de Oca. Concretamente, vivo en barrio Roosevelt, entre avenidas 12 y 12 A, frente a la carretera de Circunvalación. Uno de los funcionarios de la empresa me prometió el pronto arreglo de la parte destruida. Hoy, sigo esperando la promesa de arreglo.

Eduardo Amador Hernández, San Pedro de Montes de Oca

