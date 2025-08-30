Cartas

Tarea pendiente, señor alcalde de Tibás

El alcalde prometió, a finales del año pasado, un plan regulador del tránsito, destinado a ordenar el caos vial en el centro del cantón

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

A finales del año anterior, el señor alcalde de Tibás prometió que, para junio de 2025, habría un plan regulador del tránsito, destinado a ordenar el caos vial en el centro del cantón. En especial, llamó nuestra atención la promesa de este jerarca de restringir el paso de vehículos pesados en las horas pico, tal como sucede en otros cantones. No obstante, a la fecha no sabemos nada de dicha iniciativa.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.