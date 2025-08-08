Cartas

Tapas de alcantarillas a desnivel en calles recién asfaltadas: ¡qué chambones son!

Si los conductores no nos capeamos esos ‘huecos’, el golpe puede arruinar la suspensión y la dirección del carro, además de provocar accidentes

EscucharEscuchar
Por La Nación

La Municipalidad de San José acaba de asfaltar 400 metros en la urbanización Montealegre y la Municipalidad de Montes de Oca hizo lo propio en la carretera a Sabanilla. Ambas comparten la desastrosa práctica de dejar las tapas de las alcantarillas varios centímetros por debajo del nivel del asfalto, lo que da lugar a unos huecos que si no los capeamos, pueden arruinar la suspensión o la dirección del carro y hasta provocar accidentes; daños todos por los que no se harán responsables, desde luego. ¿Por qué serán tan chambones que dejan un trabajo a medio palo?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.