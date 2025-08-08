Tapas de alcantarillas a desnivel en calles recién asfaltadas: ¡qué chambones son!

La Municipalidad de San José acaba de asfaltar 400 metros en la urbanización Montealegre y la Municipalidad de Montes de Oca hizo lo propio en la carretera a Sabanilla. Ambas comparten la desastrosa práctica de dejar las tapas de las alcantarillas varios centímetros por debajo del nivel del asfalto, lo que da lugar a unos huecos que si no los capeamos, pueden arruinar la suspensión o la dirección del carro y hasta provocar accidentes; daños todos por los que no se harán responsables, desde luego. ¿Por qué serán tan chambones que dejan un trabajo a medio palo?

Habib Succar Guzmán, Zapote

Arte en Sarapiquí

Alberto Murillo es un artista grabador que muestra sus obras en la Reserva Tirimbina, Sarapiquí. Poseedor de un amplio conocimiento en las diferentes técnicas del grabado, utiliza la madera de árbol frutal cortada a contra fibra para representar la potencia creadora de vida del bosque en grabados a pequeña escala. Esta técnica, llamada al taco, le permite crear una superficie laboriosamente realizada. Detallista evocador de sensaciones, Murillo se deja seducir por la exuberancia de la naturaleza y, a través de sus pequeñas ventanas, podemos mirar a lo profundo.

Crisanto Badilla, Heredia

Réplica del INS

Respecto a la carta titulada “Insensible trato” (06/07/25), suscrita por la señora Laura González Picado, el Instituto Nacional de Seguros (INS) informa que el pasado 4 de agosto, la jefa de la sucursal del INS en Guadalupe, Ileana Rojas, se comunicó con la señora González. Le ofrecimos disculpas por lo sucedido y reafirmamos el compromiso de la aseguradora de brindar la atención necesaria para resolver los inconvenientes presentados. Agradecemos a la señora González por su fidelidad de tantos años con nuestra institución.

Ileana Castro Fatjó, jefatura de Comunicaciones INS

Espero respuesta

El 25 de febrero de este año, pedí cancelar una póliza con el INS. Me indicaron que tomaba cerca de un mes el reintegro. Cinco meses después, resulta que el formato de firma no les sirve.

Tienen mi WhatsApp y mi e-mail, pero dicen que no podían contactarme. La comunicación escrita es formal y documental, pero no la usaron en ese lapso.

Protesto por la desatención. Ahora no me responden ni por correo ni por WhatsApp. Pero para cobrar, están enviando correos desde semanas antes.

Óscar Roberto Gómez Mora, El Alto de Guadalupe

Frustración con BAC

Después de décadas de puntualidad con BAC Credomatic y por error de un funcionario en La Tropicana, Alajuela, me quitaron la mitad de los puntos del programa de lealtad, tengo cobros infundados y me redujeron el 40 por ciento del límite de crédito. Las gestiones personales no han tenido fruto.

Gerardo Chaves Arce, Alajuela

¿Cómo es posible?

Desde mayo pasado hasta la fecha (4 de agosto de 2025), el Banco Popular le realiza a mi papá una deducción y en el detalle indica que corresponde a un rebajo del Instituto Nacional de Seguros.

Mi papá se presentó al INS. Lo atendió la encargada de rebajos y desmintió que dicho cargo sea de esa entidad. Además, echó a andar una investigación sobre el caso.

¿Cómo es posible que el Banco Popular abuse de un pensionado y le mienta?

Diana E. Aguilar Ramírez, Montes de Oca

