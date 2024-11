Súplica por atención médica en el Hospital de las Mujeres

Tengo 71 años y padezco vasculitis y presión alta. Mi útero se encuentra fuera de su cavidad. Acudí al Hospital de las Mujeres Adolfo Carit y me informaron que no quieren operarme. Reprogramaron la intervención para el año 2027. El dolor es insoportable. Ayúdenme a sobrellevar este sufrimiento que ya no me permite caminar.

