Sucesos preocupantes: ofensas en una tienda y asesinato en condominio

El video donde se ve a una mujer ofendiendo a una dependienta por percibir el salario mínimo más el triste desenlace de un conflicto entre vecinos en un condominio, donde una mujer le dice a otra que no tiene por qué envidiarla “si ni siquiera maneja”, da la impresión de que lo importante para un segmento de la sociedad es mostrar lo que son y sus posesiones, pero no tienen a Dios. Educación, cultura y empatía están dentro de las carencias. El mundo queda expuesto en las redes sociales y consume a familias enteras porque nadie interviene a tiempo para evitarlo. Basta con ir a un lugar donde trabajen jóvenes para escuchar el vocabulario, y ninguna autoridad puede pedirles respeto, porque en la actualidad todo hay que permitirlo. Debemos volver a nuestras raíces educativas y a la fe, porque se está perdiendo el país.

Ana Catalina Araya Pereira, San Juan de Tibás

Exhumación detenida

La exhumación de mi madre, María Sandí Madrigal, enterrada en el Cementerio Esperanza, no pudo realizarse el 31 de mayo. Nos enteramos el mismo día y se adujo que el cuerpo no estaba en condiciones adecuadas, aunque cumplimos con los requisitos y el Camposanto La Piedad nos comunicó su anuencia a recibirlo.

No solo me afecta de manera psicológica, sino también por el tiempo invertido en llenar la documentación, tuve que perder el día de trabajo y ninguna de las dos empresas me ha devuelto el dinero.

Dicen que debo hacer los trámites de nuevo. Tengan empatía, no permitan que los familiares revivamos el funeral de nuevo, y sin ningún resultado.

Kathia Gamboa Sandí, San José

Felicidad

Spinoza definía la envidia como aquella pasión triste que nos producen la alegría y el gusto ajenos. Sin embargo, paradójicamente, en esta época en que parece que estamos condenados a ser felices por obligación, y lo que es peor, a esa forma ridícula de felicidad que es la “imitación”, la envidia se disimula a partir de un estado de exaltación por la novedad, la moda gregaria y, como decía Ferrater Mora, “la moda nos ahorra pensar”. ¡Quién iba a decir que en el siglo XXI la felicidad se convertiría en semejante instrumento de tortura!

Francisco Barrientos Barrientos, Coronado

El tal acumulado

La locura que desata el acumulado es casi irracional, al punto que da la impresión de que todos prefieren recortar sus necesidades básicas, incluidos los pasajes del bus, con tal de comprar un pedacito.

Pareciera una estrategia muy inteligente, pero motivo de suspicacias, de la JPS, que al final se vuelve cada vez más multimillonaria y convierte a los vendedores de lotería y chances en especuladores, y a los resignados compradores, en ingenuos y más pobres.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Ley de usura

La ley de usura excluyó del sistema financiero a miles de personas y propició que fueran a pedir préstamos gota a gota, cuyos intereses son altísimos. Como señalaron la Asociación Bancaria Costarricense y la directora del Consumidor, las denuncias por extorsión, las amenazas y hasta crímenes aumentaron debido a esta situación.

La solución es derogar la ley y bajar las tasas de interés. Los diputados y el Ejecutivo están de acuerdo en lo nefasta que resultó, aunque fue aprobada con buena intención. No solo se debe derogar la ley, sino también combatir los préstamos gota a gota.

Jorge B. Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Transporte indigno

Hago pública mi queja por el deficiente servicio de transporte en el cantón Central de Limón y su ausencia en barrios como Pacuare, Corales y Santa Eduviges, donde residen más de 400 personas.

La puntualidad es una utopía y los buses son hogares de cucarachas y roedores. En los últimos dos años, la situación se ha vuelto caótica, es hora de tomar medidas para satisfacer el derecho del usuario a un servicio público de transporte local.

La revisión y mantenimiento de las unidades deben ser reales. Hago un llamado a las autoridades porque los limonenses merecemos un servicio de transporte público digno.

Valeria Díaz Torres, Limón

