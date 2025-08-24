Cartas

Soy adulta mayor y puedo decir con propiedad que la política tocó fondo

Da vergüenza ajena ver la cantidad de alcaldes y, en general, de otros ‘líderes’, que abandonan el partido persiguiendo intereses politiqueros

Por Redacción de La Nación

Soy adulta mayor, y en mis años he visto pasar gobiernos y administraciones, políticos y politiqueros, desde los tiempos del bipartidismo con todos sus claroscuros. Pero hoy, la política en este país tocó fondo, veamos nada más lo que ocurre a lo interno de Liberación Nacional (yo conocí otro Liberación Nacional). Y da vergüenza ajena ver la cantidad de alcaldes y en general de otros “líderes”, que abandonan el partido persiguiendo intereses politiqueros y personales, en momentos en que se hace más urgente estar unidos contra la amenaza de un insaciable continuismo, y entre todos ver cómo resolvemos las muchas broncas que Rodrigo Chaves nos heredó.








