Soñar no cuesta nada, ¡que el idealismo nos invada!

Sueño con noticias positivas y que la gente sea más cuerda. También sueño con que, en febrero, haya un voto consciente para que gane el que le haga mejor a Costa Rica

Por Redacción de La Nación

Todos tenemos sueños. Que gane el equipo de nuestros amores, que logre muchos saludos matutinos, que el dólar suba, que cometa menos errores, que el amor me siga sonriendo en la cara, que los hijos crezcan siendo buenos.








