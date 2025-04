Solo silencio e insultos por respuesta

He visto en Facebook algunas publicaciones de personas que probablemente son fanáticas seguidoras del presidente Chaves, festejando el supuesto “fracaso” de la convención del Partido Liberación Nacional, la cual ganó de manera apabullante el economista Álvaro Ramos Chaves. En las páginas de esas publicaciones y también mediante mensajes de WhatsApp, he preguntado una y otra vez que se sirvan indicarme cuándo será la fecha de la convención “del partido chavista para escoger candidato(a) a la Presidencia de la República”, pero solamente silencio he recibido, aparte de algunos insultos, algo que, al parecer, ya está normalizado en nuestro país desde el más alto podio en Zapote. Qué pena.

