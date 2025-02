Solo café grande

Una consulta al Ministerio de Economía, Industria y Comercio: ¿Pueden las cafeterías Merayo eliminar a su antojo la venta del café pequeño (negro o con leche) y obligarnos a los clientes de años a tener que comprar solo el de tamaño grande? Con ese tipo de decisiones, perderán a muchos clientes.

Gerardo Arias González, La Unión

Problema resuelto

Queremos agradecer a Corporación Walmart por la respuesta que dio a nuestras peticiones al solucionar de gran manera el problema del ruido generado por sus equipos en el supermercado Palí de Concepción. En especial, nuestra gratitud es para Mónica Tames y los funcionarios de InterFrío Priscilla Gamboa y Juan Bautista. La paz y tranquilidad regresó a nuestros hogares en Monserrat.

Juan Murillo Solís, La Unión

Buen servicio

Deseo expresar mi agradecimiento a la señorita Cynthia Mora, de la sucursal del Banco Popular en Escazú. Su atención, compromiso y empatía en el desempeño de sus funciones hacen la diferencia. Dios la bendiga.

Inés Ureña, Tibás

Dos pacientes en 15 minutos

En tres o cuatro oportunidades en las que he tenido cita con un especialista de Medicina Interna de la Clínica Marcial Rodríguez, de Alajuela, este nunca se me acercó siquiera para revisarme con un estetoscopio; mucho menos me hizo un examen físico. Nunca se levantó de su escritorio, no interactuó en absoluto conmigo y, a duras penas, leyó el resultado de los exámenes que me habían hecho días antes.

Si le pagaran a este médico por producción, ganaría el doble, porque en los 15 minutos que tiene para dedicar a cada paciente, él atiende a dos. Deberían pagar el nuevo salario global a los médicos que demuestren una atención de calidad en su consulta; no a médicos como este. Dios quiera que a mí no me atienda más este doctor.

Jorge Salas Oviedo, Alajuela centro

Oscuridad

La gran mayoría sabíamos que su llegada iba a representar problemas para nuestra región y para el mundo entero. Su egocentrismo no le permite ver los errores que comete; sus decisiones solo van en función del dinero y afectan a todas las naciones, especialmente a las más pobres y subdesarrolladas.

La oscuridad ha llegado a Washington, se ha sentado en el Despacho Oval y ya se traslada por todo el orbe con las tristes consecuencias, que, en tan poco más de un mes de gobierno, hemos comenzado a observar.

Arturo Vargas Royo, Turrialba

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.