Sobrecarga laboral en cárceles

Debe prestarse especial atención a la alerta emitida por la Defensoría de los Habitantes sobre la crisis que atraviesan los trabajadores de las cárceles debido a las limitaciones presupuestarias. Evidentemente, esto deriva en una sobrecarga de trabajo con consecuencias como conflictos obrero-patronales, un servicio deficiente y el deterioro de la salud, lo que, a su vez, pone en peligro la seguridad ciudadana. Es un problema complejo que no se puede resumir en pocas palabras: salud y trabajo. En un esfuerzo por encontrar una solución adecuada, la Asociación Costarricense de Medicina del Trabajo, junto con sus psicólogos y la administración carcelaria, podrían realizar un estudio y aportar recomendaciones para resolver el problema y prevenir otros mayores.

Warner Rodríguez Camacho, Alajuela

Coopeservidores y las personas mayores

Durante las últimas semanas, he trabajado con un grupo de personas mayores afectadas por Cooperservidores, ya que las condiciones de sus créditos (los otorgados por el Banco Popular o lo que queda de Cooperservidores) fueron modificadas, o los montos a los que tienen derecho como devolución no son los que esperaban.

La información financiera no es fácil, y que lo digan quienes, incluso habiendo estudiado carreras afines, padecen graves problemas financieros. Es lamentable que en pleno siglo XXI se quieran pisotear sus derechos negándoles información.

Esta no es una población dispuesta a quedarse callada. Los adultos mayores son una población que ha vivido los cambios tecnológicos. No los menospreciemos: están en pie de lucha por sus derechos, y precisamente debemos apoyarlos en este proceso.

Fabricio Chavarría Bolaños, San José

Espera operación

Me urge que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social me responda la carta que les envié el 10 de julio, donde me quejo de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas en Ortopedia del Hospital México debido a la falta de anestesiólogos. Llevo dos años en ella y el avance es mínimo.

Rosa María Jiménez López, Uruca

Sin FEES la matrícula sube

Es momento de transparentar el FEES. Son ¢550.000 millones. Con escuelas cayéndose a pedazos, ¿quién no quiere saber en qué se gasta esa descomunal cantidad?

Glen Rodríguez Solís , Santo Domingo de Heredia

Bután apuesta por el bitcoin

Acabo de leer que el reino de Bután ha venido aprovechando discretamente su energía hidroeléctrica para minar bitcoin, acumulando unos $780 millones en tenencias, lo que representa aproximadamente el 25 % de su PIB. En lugar de exportar energía a través de la infraestructura tradicional, Bután ha recurrido a la red de Bitcoin y vende la energía de manera digital. Si el bitcoin llegara a alcanzar los $250.000 (como se anticipa que ocurrirá en los próximos 3 o 5 años), las reservas de ese país podrían superar su PIB. ¿Y Costa Rica? Muy bien, gracias.

Christian Hess Araya, Curridabat

Reclamo de dinero

Por razones de trabajo tuve que cancelar una reservacion en el Hotel Fiesta Resort en Puntarenas 12 días antes. Sobre el reintegro del depósito, me indican que debo esperar casi un mes. Exijo mi dinero inmediatamente.

Francella Sandoval Porras, Moravia

