Cartas

¿Sobran viceministros y faltan médicos?

La burocracia crece mientras las verdaderas urgencias del país siguen sin ser atendidas

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Por Redacción de La Nación

Días atrás, La Nación publicó mi comentario sobre la “burocracia ampulosa”. Sin embargo, no aclaré el motivo principal de mi observación. Mi preocupación radica en el aparente exceso de nombramientos de viceministros (hasta cuatro por cartera), así como en las horas-persona que se pierden en reuniones y discursos cargados de insultos, gritos e improperios.








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