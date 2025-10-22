Cartas

Sistema Tribu-CR, nuevo ‘espantacontribuyentes’

Al final de todas las complicaciones que implica, como gran gracia, resulta que no se puede pagar el impuesto en las plataformas bancarias

Por Redacción de La Nación

Tal parece que el nuevo sistema tributario Tribu-CR fue puesto en vigencia con cierta ligereza y se ha convertido en un “espantacontribuyentes”, especialmente de los pequeños contribuyentes que, sin la asistencia de un contador, no logran cumplir con tanto requisito. Y, al final, como gran gracia, resulta que no se puede pagar el impuesto en las plataformas bancarias. En un burdo retroceso a tiempos idos y superados, deben apersonarse y hacer fila para pagar un impuesto, dizque para no pagar la comisión bancaria.








