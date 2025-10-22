Sistema Tribu-CR, nuevo ‘espantacontribuyentes’

Tal parece que el nuevo sistema tributario Tribu-CR fue puesto en vigencia con cierta ligereza y se ha convertido en un “espantacontribuyentes”, especialmente de los pequeños contribuyentes que, sin la asistencia de un contador, no logran cumplir con tanto requisito. Y, al final, como gran gracia, resulta que no se puede pagar el impuesto en las plataformas bancarias. En un burdo retroceso a tiempos idos y superados, deben apersonarse y hacer fila para pagar un impuesto, dizque para no pagar la comisión bancaria.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

Creo en la Caja

En estos momentos de crisis de la CCSS debido a la fuga de médicos especialistas al sector privado en busca de mejores condiciones económicas, deseo agradecer a la doctora Marianela Alvarado Salazar, primero, por permanecer en la institución, y luego, por su excelente atención y profesionalismo al realizarme un procedimiento de endoscopia el día 3 de octubre. También le doy gracias al resto del personal de su equipo, así como al funcionario que estaba en la plataforma de servicios. A todos ellos, mil gracias. Creo en la Caja.

Jorge Luis Salas Oviedo, Alajuela

Mangoneador y mangoneado

Haciendo fila para sacar dinero del cajero automático del BCR en Santa Ana centro, donde uno de los dos cajeros ha estado “temporalmente” fuera de servicio por muchos meses ya, oí a una señora mayor comentar: “Eso del cajero siempre chocho y las largas filas se deben al administrador de esta agencia, pero él les echa la culpa a los de arriba. ¿Y usted qué hace?, le pregunté una vez, ¿para qué le pagan? ¿Cómo se llama el de arriba, el que lo mangonea, para contactarlo? No me dijo”.

Consideré que ese simpático e importante comentario debería ser del conocimiento del mangoneador y del mangoneado del BCR, aunque no sé quiénes son.

Themo Vargas Madrigal, Santa Ana

Rebelión contra el TSE

Ante la posibilidad de desafuero del presidente Chaves por beligerancia política presentada por el TSE y el pronunciamiento de la señora Cisneros de retransmitir las conferencias presidenciales de los miércoles a través de los medios digitales a su alcance, quisiera recordarles a ambos que las leyes están para respetarlas, no para trasgredirlas. Al diputado Rojas, que nos condenó al destierro con sus palabras y que luego trató de desdecirse, le recuerdo la dignidad de la designación que le fue concedida en las urnas.

En todos los casos citados, al irrespetar los criterios del TSE, se rebelan contra la institución encargada de garantizar la pureza del sufragio. Para ser diputado, hay que conocer las leyes y la función de las instituciones democráticas. Y respetarlas. Basta ya de esas exhibiciones de prepotencia que son indignas del cargo público que ostentan.

Miriam Barquero Quirós, Montes de Oca

