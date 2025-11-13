Cartas

Ruta de bus no se normaliza por problema en puente de León XIII

Empresa dice que no retomará trayecto normal hasta que el MOPT corrija problema en una estructura del paso peatonal, donde los buses golpean su carrocería

Por Redacción de La Nación

Cuando abrieron el nuevo puente que une la Uruca con Tibás, los vecinos que usamos el transporte público nos sentimos aliviados porque nuevamente los buses de León XIII iban a retomar su ruta normal, ingresando por la plaza de deportes de la Uruca hacia Tibás. Sin embargo, esto no ocurrió. Cuando se le consultó la razón a la empresa Biusa, encargada del servicio, indicó que en uno de los extremos del puente colocaron un paso peatonal, en el cual los buses golpean su carrocería, y que mientras el MOPT no arregle esta situación no retomarán la ruta.








