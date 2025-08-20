Cartas

Silencio del Conassif

Al negarse a dar información a los inversionistas, socava la credibilidad del Mercado Nacional de Valores

Por Redacción de La Nación

A Conassif le tomó más de siete meses resolver “de a callado” una apelación del BCR a la resolución de Sugeval sobre la compra del Parque Empresarial del Pacífico por más de $70 millones. Esto es una cachetada a la credibilidad del ya golpeado mercado financiero nacional (está involucrado el segundo actor financiero más grande del país, fondos de pensiones, instrumentos de inversión del mercado de valores, la Sugeval y el Conassif).








