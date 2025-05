Sigue el fuerte ruido en Palí de Concepción

Nuestro perturbador padecimiento por causa de los equipos industriales instalados por Palí de Concepción, muy cerca de nuestra vivienda, volvió a recrudecer con intensidad. De hecho, por las noches nos impide dormir.

Ya llevamos seis meses de suplicar a la Gerencia de Construcción y Transformación de Walmart que dé una solución definitiva al grave problema de salud mental que esto representa, pero tanto ellos como la empresa Interfrío solo han realizado arreglos parciales de escasa duración, con lo cual demuestran su total insensibilidad humana e irrespeto hacia dos adultos mayores, quienes ya se cansaron de esperar el fin de este problema.

El pequeño cubículo que alberga sus ruidosos equipos debe tener un encerramiento externo que impida la dispersión de ese sonido vibratorio que por las noches se hace insoportable. Pero no han querido hacerlo. Dejen ya de depender de insensibles equipos de medición de ruido porque lo que cuenta es lo perceptible en nuestro hogar.

Juan Murillo Solís, La Unión

Cobro anormal

En mi reciente recibo de agua, me cobran un monto muy elevado por el servicio NIS 335-9729, bastante anormal para lo que siempre se paga. Realicé la respectiva averiguación y compruebo mediante la factura que Acueductos y Alcantarillados está realizando el cobro sobre lecturas estimadas. No entiendo cómo es posible que tengan personal que, se supone, debe realizar esta labor y no la hace. Esto parece una práctica frecuente de esa institución, donde, en la mayoría de casos, el perjudicado es el usuario.

Raimundo Vega Fallas, Alajuelita

Árboles en la capital

Para nadie es un secreto que San José es, desde hace muchos años, una ciudad sucia, fea y desordenada. Recientemente, la Municipalidad capitalina colocó una buena cantidad de árboles, con follaje y flores, en grandes macetas y los colocó en la avenida central.

No es la primera vez que el gobierno local josefino intenta hacer esto. Sin embargo, los árboles son sembrados en lugares estratégicos de la ciudad, como aceras, y no cuentan con un riego regular (aunque sea enviando un camión con manguera al menos una vez por semana), por lo que rápidamente se secan y luego se convierten en basureros. He visto cajetillas de cigarros y envases plásticos en algunos de ellos.

Si la Municipalidad pretende embellecer la ciudad, debe nombrar una comisión que se encargue exclusivamente de este ornato y mantenga estos árboles libres de basura.

Rogelio Mora Sedó, Tibás

Heladería ruidosa

Durante las últimas semanas, los vecinos de San Pedro de Poás que vivimos cerca de la fábrica de la heladería Charo hemos sufrido constantes ruidos de motores durante la noche. Dormir se ha vuelto difícil; se siente como descansar al lado de un motor encendido.

Esta situación afecta seriamente la salud y el bienestar de la comunidad. La falta de descanso impacta la productividad de los adultos y el rendimiento escolar de los niños. Además, esta no es una zona exclusivamente comercial, sino una zona mixta, donde viven muchas familias.

Respetuosamente, solicito a los responsables de la heladería que instalen mecanismos de reducción de ruido y aseguren condiciones más tranquilas después de las 10 p. m., y que lo hagan lo antes posible. El derecho al descanso debe ser compatible con cualquier actividad comercial.

Adriana Córdoba Vargas, San Pedro de Poás

Corte de servicio

Quiero denunciar públicamente que Metrocom me cortó el servicio de Internet y cable, a pesar de estar al día con mis pagos. Además, no aparece ninguna opción para pagar ni en el BNCR ni en el BAC, lo que imposibilita regularizar cualquier situación.

Es inaceptable que los clientes quedemos sin servicio y sin alternativas claras para cumplir con nuestros pagos. Solicito a Metrocom una pronta solución y mayor transparencia para con sus usuarios.

Róger Acuña Valverde, Curridabat

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.