Siento protegida nuestra democracia al oír a doña Eugenia

He visto y escuchado varias veces el mensaje de la señora María Eugenia Zamora, presidenta del TSE, en respuesta al señor Chaves Robles. Habla con gran claridad, inteligencia y madurez emocional.

Siento protegida nuestra democracia sabiendo que una persona con su formación de rectitud y transparencia ocupa tan merecido puesto. Mi apoyo y respeto, también, a las señoras magistradas y magistrados del TSE.

Emma Vargas Callejas, Curridabat

Solmusa incumple plazos de entrega

El pasado 29 de julio, encargué a la empresa Soluciones Musicales S.A. (Solmusa) una interfaz de audio marca Universal Audio (marca de la cual dicen ser representantes), cuyo plazo de entrega, según dijeron, sería de 10 días hábiles. Sin embargo, tres meses después, el artículo no ha llegado a mis manos y la empresa se limita a alegar “problemas con el almacén fiscal”.

José Murillo Caballero, Cartago

A Dios lo que es de Dios

Los evangélicos, un gran segmento religioso de la población, son utilizados cada vez más como blanco de estrategias políticas. Se acude a estos grupos para promover candidatos a diputados o para hacer politiquería con los cambios incorporados en la norma técnica sobre el aborto.

Señores políticos: recuerden aquello de “no usaréis el nombre de Dios en vano”, y eso ocurre al usarlo como arma política, para establecer alianzas y cazar votos. Por favor, denle al César lo que del César y a Dios lo que es de Dios.

También me sorprende que La Nación le dedicara a este tema un gran espacio de su portada del 21 de octubre y una página completa adentro de la edición.

Víctor Manuel Guevara Ramírez, San Francisco de Dos Ríos

Exámenes de laboratorio en Ebáis

Del Ebáis de San Rafael de Montes de Oca, donde me corresponde ser atendido, puedo decir que el nuevo edificio y la atención médica y administrativa son muy buenos. El problema son los exámenes de laboratorio.

En mi caso, no ha sido posible que me realicen exámenes de rutina (colesterol, triglicéridos, glucemia y antígeno prostático, entre otros). Los laboratorios parecen estar saturados y a los asegurados no nos queda más que esperar mientras la procesión de enfermedades va por dentro.

De seguro, la falta de presupuesto por parte de este gobierno mantiene la salud pública en cuidados intensivos. Y los bolsillos de los asegurados no dan para buscar opciones privadas.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

