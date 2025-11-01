Cartas

Siento protegida nuestra democracia al oír a doña Eugenia

En su mensaje al señor Chaves, la jerarca del TSE habla con gran claridad, inteligencia y madurez emocional

Por Redacción de La Nación

He visto y escuchado varias veces el mensaje de la señora María Eugenia Zamora, presidenta del TSE, en respuesta al señor Chaves Robles. Habla con gran claridad, inteligencia y madurez emocional.








