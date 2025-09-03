Cartas

Siempre pago puntual y me declaran morosa por cobro erróneo

Me preocupa la falta de sentido común con que actúa el Banco de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Soy clienta del Banco de Costa Rica y tengo un préstamo por compra de un vehículo. Siempre pago puntualmente. En la última cuota, tras aplicarme el rebajo automático, me indican que tengo un monto pendiente. Al consultar, me dicen que se está cobrando doble la póliza, pero nadie sabe por qué. Todo esto, mientras me declaran morosa y me dan cinco días para pagar.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.