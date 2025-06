Señores diputados, ¡por favor, trabajen!

Qué cansado escuchar cada día más de lo mismo. Ahora, los legisladores solo usan sus puestos para insultar. A los ciudadanos nos toca oír a diario las rencillas entre políticos y diputados. ¿Por qué no cuestionan que no haya suficientes inspectores de tránsito, o que no tengamos los policías requeridos para vigilar las calles? Parar el relajo que hay en el país es su obligación; para eso se les paga, no para estar insultando a otros funcionarios. Exijo respeto, y señores diputados, trabajen de verdad.

