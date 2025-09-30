Cartas

Señores del Tránsito: ¡Renuncien!

Necesitamos más oficiales de tránsito, más semáforos y mano dura para sacar de circulación todos los vehículos que no pasen la revisión técnica vehicular. ¡Pero ya!

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Estimados señores de la Dirección General de Tránsito del MOPT: Dado el grave colapso vial que impera en todo Costa Rica, se hace necesaria su renuncia y la de todos sus asesores. Nuestra patria no puede seguir en manos de inexpertos; denle lugar a los que sí saben. Gran favor le harían a la patria. Necesitamos más oficiales de tránsito, más semáforos y mano dura para sacar de circulación todos los vehículos que no pasen la revisión técnica vehicular. ¡Pero ya!








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.