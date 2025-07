Señores del AyA: ¡no más huecos sin tapar!

¿Por qué las autoridades no actúan obligando al AyA a tapar los huecos que abre al hacer cualquier trabajo en calles y aceras? Esto ha provocado múltiples accidentes con heridos y muertos. ¡Ya es suficiente! El personal del AyA debe llevar los materiales necesarios para dejar los huecos tapados con asfalto.

Rafael Zamora Bonilla, barrio México

Desenlace incierto

Leí con detenimiento el artículo publicado el 4 de julio, un relato acerca de lo ocurrido a un piloto que viajaba desde Cóbano, Puntarenas, con un turista infartado que debía aterrizar de emergencia en el aeropuerto Tobías Bolaños y cómo, gracias a su pericia y profesionalismo, logró descender en una pista con las luces apagadas, pese a haberse activado los protocolos correspondientes para lograr el alumbrado sin resultado alguno.

El sinsabor que queda al finalizar la lectura de la nota es desconocer su desenlace, ya que el articulista no lo deja claro al cierre del texto. Solo espero que la atención médica haya rendido sus frutos y que el paciente se haya recuperado satisfactoriamente.

Melvin Eduardo Cavero Araya, Florida de Tibás

¡Siga adelante!

Relata Sófocles que Antígona, hija de Edipo y hermana de Ismene, enfrenta a Creonte, dictador de Tebas, por banalizar los ritos funerarios que el tirano niega al hermano de esta.

“No pensaba que tus decretos tuvieran tanto poder como para transgredir las leyes escritas y no escritas e inquebrantables de los dioses y de los hombres”, recrimina Antígona al dictador. “No está en mi alma compartir el odio, sino el amor”, agrega.

“Vete, pues, a la celda que he destinado para ti, para amar, si es que tienes que amar, que mientras yo viva no gobernará una mujer”, le responde insultante el déspota.

Ismene intenta persuadir a su hermana: “Consideremos primero que somos mujeres, no somos hechas para luchar contra los hombres”.

Pero Antígona no es una mujer cualquiera y se rebela, denuncia las arbitrariedades del tirano y es fiel a los suyos. Decide luchar y no aplaudir como quienes deciden con el dictador insultar y trasgredir la justicia y las leyes de la nación.

¡Siga adelante, doña Gloria Navas!

Francisco Barrientos B., Coronado

Coleccionador de JPS

La Junta de Protección Social solo hace promociones para gente de plata. Con respecto a la promoción de su coleccionador, obliga a la gente a comprar un entero en cada sorteo para poder llenarlo. La Junta no necesita hacer promociones, lo que necesita es eliminar los tiempos clandestinos, que están sirviendo par lavar dinero.

José Fabio Guevara Campos, Canoas de Alajuela

Buen funcionario

Fui al ICE de Sabana Norte a realizar un trámite telefónico y la experiencia fue buena y gratificante. Me atendió Carlos Guzmán Ramírez, quien me suministró la información que yo realmente necesitaba, como lo ha hecho en otras dos oportunidades.

Guzmán me dio consejos para sacarle más provecho al teléfono, calculó mi consumo para adecuarlo a mi plan, me asesoró y me dio recomendaciones muy beneficiosas para alguien como yo, que no maneja muy bien los temas de tecnología telefónica. Ojalá el ICE y otras instituciones tuvieran más funcionarios como este.

Rogelio Benavides Rivas, Sabana

Urge un semáforo

En la esquina del antiguo bar Berlín, en San Isidro de Heredia, hace falta un semáforo. Ha habido tres o cuatro accidentes muy seguidos y es hora de tomar acción. A quien le corresponda, le agradezco proceder y no esperar a que haya muertes que lamentar.

Ivette Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

