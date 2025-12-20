Cartas

Señores de la JPS: la transparencia no es un favor

Los costarricenses merecemos una explicación clara, verificable y pública. La transparencia es una obligación legal, ética y moral

Por Redacción de La Nación

El Gordo Navideño, de la Junta de Protección Social (JPS), representa, año tras año, la ilusión y la esperanza legítima de miles de costarricenses que confían en la legalidad y transparencia del sorteo. Por ello resulta preocupante que, tras el sorteo del domingo 14 de diciembre, se informara inicialmente que el número 78 con la serie 714 había sido vendido a través de la plataforma digital de la Junta, para después comunicar que dicha serie no fue comprada por nadie.








