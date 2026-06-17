Señor Jorge Martínez: por favor, sea más comprensivo

Una queja sobre la transmisión de Teletica Deportes durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay: considero que hubo exceso de comentarios durante el juego, lo que dificultó seguir la narración de las acciones del encuentro.

Respetuosamente, le solicito al señor Jorge Martínez ser más comprensivo y procurar un mejor equilibrio entre los comentarios y la narración. Quienes seguimos las transmisiones agradecemos poder escuchar con claridad el desarrollo del partido.

Recuerden que el cliente siempre tiene la razón. No tengo nada personal en contra de don Jorge ni de su equipo; simplemente, comparto esta opinión como televidente.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

TDMAX

Externo mi disconformidad y decepción con el servicio de TDMAX, plataforma que ofrece la transmisión completa de los partidos del Mundial. Resulta lamentable que, en un solo partido, la transmisión se interrumpa hasta diez veces. Es muy poco lo que se logra ver en esas condiciones. Lo peor es que nadie responde ni da una explicación ante esos inconvenientes. Al ser una aplicación de pago, alguien debería dar la cara por tan mal servicio.

Erick Hartley Batista, Goicoechea

El lenguaje político

Los choques verbales en la Asamblea Legislativa y la prensa son parte de la democracia. Sin embargo, la élite política olvida que la gran mayoría de los costarricenses ha concluido, al menos, la secundaria. Usar un lenguaje populista, supuestamente dirigido “a los de a pie”, margina y subestima el esfuerzo de quienes alcanzaron títulos académicos y profesionales.

Si bien la firmeza de la actual mandataria y los logros económicos previos sostienen el apoyo popular, el escenario político cambió: el oficialismo pasó de tener 8 diputados a contar con 31. Con este respaldo, es momento de transformar la confrontación en negociación, sin que esto signifique debilidad.

Nuestro idioma es sumamente rico; ofrece una amplia variedad de sinónimos para dar énfasis y contundencia a un mensaje sin necesidad de denigrar a los opositores. La verdadera fuerza de un líder y de su equipo radica en la capacidad de construir acuerdos mediante la palabra y dar ejemplo a los ciudadanos.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Solo novelas

Esto es un asunto de gustos, pero, en mi criterio, la programación de canal 6 es de lo peor porque, mientras canal 7 está transmitiendo lo mejor del Mundial, el 6 está transmitiendo novelas de los ochentas.

Jorge Marchena Rosabal, Tres Ríos

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