Cartas

Señor Jorge Martínez: por favor, sea más comprensivo

Considero que, durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay, hubo exceso de comentarios durante el juego, lo que dificultó seguir la narración de las acciones del encuentro

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Por Redacción de La Nación

Una queja sobre la transmisión de Teletica Deportes durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay: considero que hubo exceso de comentarios durante el juego, lo que dificultó seguir la narración de las acciones del encuentro.








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