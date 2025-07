Semáforo inútil y constantes accidentes

Pusieron semáforos en la esquina del Automercado carretera a Barva de Heredia. Sin embargo, no sirven, pues solo reseñan las vías pero no indican quién pasa y quién debe detenerse.

Señores de Cosevi, eso no es solución. Todos los días hay accidentes, pues no se sabe quién tiene la vía. Además, nunca pusieron el semáforo peatonal y los adultos mayores no tienen cómo cruzar hacia el Automercado en forma segura.

Johnny Vindas Salas, Heredia

Gobierno y visas

Soy un costarricense desilusionado de cómo el presidente Rodrigo Chaves cada vez que habla lo hace para herir susceptibilidades. De verdad, desmoraliza su irrespeto por los otros poderes de la República.

Además, ¿cómo es que Chaves sabe de antemano a qué funcionarios en Costa Rica les van a quitar la visa de ingreso a Estados Unidos?

El costarricense siempre ha sido muy cercano a Estados Unidos y acá no hay enemigos de ese país.

Luchemos por nuestra libertad. Que el estar en contra de un mal gobierno y expresarlo no sea castigado con la supresión de la visa estadounidense. Es inaudito.

Armando Matamoros Aragón, Alajuela

Buses y población mayor

Al ver la gran cantidad de buses viejos y estrechos que ya llegaron a la edad máxima para funcionar y la forma en que está aumentando la longevidad de la población, pienso que el Consejo de Transporte Público debería promover la compra de buses modernos, articulados, con espacios para personas en silla de ruedas, bicicletas o hasta mascotas Estos buses no tienen gradas, sino que se bajan a nivel de la acera para que los usuarios suban y bajen fácilmente. Pero aquí estamos dormidos en los laureles. Que vean la forma en que funciona el transporte público en ciudades de Europa como Berna.

Jorge Salas Oviedo, Alajuela centro

Injusto y desmotivador

Es increíble lo que sucede en Costa Rica, donde hay mucho talento, pero también tanta gente sin conciencia. En mayo, la entrenadora de la selección femenina de voleibol playa decide dejar fuera de los Juegos Panamericanos y de la Juventud a una jugadora porque ella tiene una beca deportiva en una universidad del país. Ella la escogió justamente porque le daba la oportunidad de estudiar en forma virtual y así poder entrenar cuando se lo exigieran. Sin embargo, la señora le dijo que no la volvería a enviar a ningún torneo porque ella no dejó la universidad. Se envió nota al Comité Olímpico Nacional (CON) y aún no se ha recibido respuesta.

Patricia Aguilar Delgado, Goicoechea

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.