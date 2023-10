Seguridad ciudadana no es del interés de Chaves

Ahora entiendo por qué no se da atención prioritaria a los problemas de seguridad tan serios que afrontamos. El presidente Chaves tiene puestas todas sus energías en intentar de alguna forma perjudicar a los medios de prensa que no lo adulan, por ejemplo, presionando y exigiendo que la JPS trasladara La rueda de la fortuna de Canal 7 al estatal Canal 13, que cuenta con baja audiencia, sin importar que las ventas bajen y perjudiquen programas sociales financiados por la institución de bien social; teniendo reuniones con la esposa del dueño de CRHoy para luego salir a denunciar sin pruebas a Leonel Baruch; y contratando sin licitación a especialistas en escuchar el “ruido” en las redes sociales que lo puedan afectar. Definitivamente, a Chaves la investidura le queda muy grande.

Silvia Vargas Vega, San José de la Montaña

Bolsas de arroz

Compré tres bolsas de arroz Luisiana en el Pequeño Mundo de Moravia y una de ellas contenía gusanos. Me comuniqué con la fábrica y el almacén. La primera solicitó varios requisitos y respondió con evasivas. En el segundo, muy amable y expeditamente me devolvieron el dinero de las dos bolsas que les llevé.

El arroz es uno de los productos de mayor consumo, creo que el MEIC debe actuar de oficio junto con el Ministerio de Salud. Hace algunos años me pasó lo mismo con unas bolsas de Tío Pelón y en esa ocasión vinieron a mi casa a efectuar el cambio. Eso es ser responsables, igual que Pequeño Mundo. Consumo el que es un 95 % grano entero, que no ha bajado de precio como dice el gobierno. Otro que quedó en promesas.

Alfredo Erak Huertas, Tibás

Reserva de placa

Después de aprobada la reserva de una placa, me di cuenta de que me equivoqué en el número final. Llamé para corregirlo, pero debo pasar por el proceso de nuevo y volver a pagar los ¢22.000 del trámite. La burocracia no cambia a favor del usuario, en especial del adulto mayor.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Prepotencia presidencial

Los acontecimientos en estos últimos meses son más que preocupantes, entre estos, que la Junta de Protección Social traslade la transmisión del programa La rueda de la fortuna al Sinart, porque es más que evidente que las baterías se enfilan contra Canal 7, aunque perjudiquen los ingresos de la Junta; el decreto sobre la red de telecomunicaciones 5G nos traerá demandas muy costas, a pesar de los cuestionamientos que se le han hecho; la oposición de los diputados del gobierno (con excepción de uno) de exonerar del IVA al Organismo de Investigación Judicial, en vista de la magnitud de asesinatos, se hace a sabiendas de la necesidad urgente de contar con más recursos; retrasan en reiteradas ocasiones la estrategia de reducir las listas de espera de la CCSS, y con Marta Esquivel nada pasa; solicitaron visa a los hondureños para dos semanas, después quitarlas, cuando había alternativas como las que pusieron en funcionamiento para evitar pérdidas costosas a las empresas y transportistas. Podría citar muchos más. El presidente debe escuchar la voz del pueblo que lo eligió, aún hay tiempo.

Fernando Villalobos Solé, San José

Cartas por WhatsApp

