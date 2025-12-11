¿Saprifavores?

Cartas

Lector reacciona molesto porque Unafut permitió que Johnny Myrie jugara sin cumplir sanción en liga menor

Por Redacción de La Nación

¿Por qué Unafut actúa así? La semana pasada permitió que Myrie jugara sin cumplir sanción en liga menor, rechazando la válida apelación de Liberia e ignorando el artículo 37 del Reglamento Disciplinario de Liga Menor y el artículo 50 del Reglamento de Competición de Primera División, que establece que las sanciones en categorías inferiores son vinculantes para participar en la máxima categoría.​








