¿Saprifavores?

¿Por qué Unafut actúa así? La semana pasada permitió que Myrie jugara sin cumplir sanción en liga menor, rechazando la válida apelación de Liberia e ignorando el artículo 37 del Reglamento Disciplinario de Liga Menor y el artículo 50 del Reglamento de Competición de Primera División, que establece que las sanciones en categorías inferiores son vinculantes para participar en la máxima categoría.​

Para justificarlo, usaron una interpretación forzada sobre la “inactividad” del torneo de liga menor, como si la descalificación morada borrara la sanciones automáticamente. Los reglamentos de ambas divisiones prohíben explícitamente el traspaso de jugadores si tienen sanciones por cumplir.

Pero parece que, cuando se trata de Saprissa, las reglas cambian.

Roger Acuña Valverde, Curridabat

Música ‘culindinga’

Dentro de la sociedad de consumo musical, el género conocido como “música culindinga” ya ocupa un espacio importante. Se trata de un paisaje sonoro en que prevalece lo celebrativo, el instante, el consenso, la multitud, los aplausos, los gritos, la repetición, los precios, la fachada y lo fortuito, versus la reflexión, la discusión mutua, el proyecto, el pensamiento, el repertorio, una tendencia específica musical o un criterio musical. Y ya ha adquirido un carácter estructurado.

Al existir pocas opciones para ingresar al mundo del trabajo asalariado y sólido, y no por contratos esporádicos o “chivos”, cualquier instrumentista se podrá ver involucrado y esta práctica se convertiría en un habitus (Pierre Bourdieu).

En las redes sociales, el dato más importante ha pasado a ser el número de asistentes a un evento. El “yo narrador” y su cuerpo sufren de una ausencia casi total ante una cultura del espectáculo persistentemente homogénea.

Así las cosas, la música “culindinga” sigue enmarcada dentro del imperio de la modernidad y, por ende, de la tonalidad. En este momento, podría estar sobrepasando numéricamente y por la atención que el músico le dedica, al recital de música de cámara, otra posible tendencia en el futuro musical, mucho más fecunda y con otras posibilidades de evolución y cambio.

José Manuel Rojas González, Lourdes de Montes de Oca

Perturbación de todos los días

La empresa inmobiliaria se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos en este país y, cuando se trata de construir, el Estado otorga permisos como confites en una piñata, sin importar si se están destruyendo ecosistemas o se perturba la tranquilidad de vecinos.

Al frente de donde yo he vivido por 38 años, se apostó, a la usanza de los conquistadores europeos de hace 500 años, una agencia inmobiliaria que está construyendo un edificio alto de apartamentos, por lo que es necesario el paso de camiones y el trabajo de tractores y grúas.

Soy una persona con trastorno del espectro autista que vivo con mis padres, ambos adultos mayores, y el escándalo de los camiones junto al martilleo constante desde las 7 de la mañana parecen estarnos gritando: “¡Váyanse de aquí!”. Y esto todavía va para muy largo, quizás para siempre, porque, con la nueva edificación, perderemos nuestra privacidad.

No hay con quién quejarse porque ellos también tienen el derecho de construir. Somos nosotros contra ellos. ¿Habrá que llamar al Chapulín Colorado?

Rodnny Hayden Cordero, Mata Redonda

Plan para La Sabana

El Parque Metropolitano La Sabana es el principal pulmón de San José y el destino de fin de semana para muchas familias y deportistas. En los alrededores del parque funcionan hoteles de cadenas internacionales, donde se alojan turistas y ejecutivos que acuden al parque para ejercitarse al aire libre.

Si bien las frondosas arboledas del lado norte y el estadio muestran la grandeza del icónico parque, el sector sur decepciona, con un lago convertido en potrero. Además, hacen falta senderos con plantas y flores, que muestren la biodiversidad del país y perfumen el aire.

Para que La Sabana se convierta en “un parque más verde, accesible y ordenado, el Instituto Costarricense de Deportes y Recreación (Icoder) y varias empresas privadas presentaron en mayo un plan maestro que persigue la restauración ecológica y paisajística. Será una alianza público-privada que pretende ”reforzar el valor de La Sabana como un destino urbano vibrante, inclusivo y resiliente”. Un plan que merece total apoyo.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.