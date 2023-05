Santas luchonas, yo también

Yo también estoy harto de un gobierno unilateral, ofensivo e irrespetuoso. El gobierno, en complicidad con una débil o casi nula oposición, hace y dice lo que le viene en gana y de las maneras peores posibles.

La altanería del presidente se ha hecho normal, incluso aceptada. Su comportamiento ahora se hace visible también en otros mandos, como ministros y directores de instituciones, quienes, envalentonados con la sumatoria de egos, optan por despedir a quienes no piensan igual que ellos o en última instancia, al no tener argumentos, desacreditar sus opiniones.

Sumado a lo anterior, las poses populistas, las promesas incumplidas y el ataque a sus detractores, de manera chabacana, parece ser la única estrategia existente.

José Arias Álvarez

San José

Caos vial

El pasado 18 de mayo, con la final del fútbol de Primera División en Alajuela, avenida cinco, entre las calles 9 y 11, hacia el este, volvió la tierra de nadie en cuestión de tránsito, caos vial total. Carros estacionados en línea amarilla, tapando esquinas, garajes, hidrantes y paradas de buses.

Bomberos y Cruz Roja, ¿qué pasaría en caso de una emergencia, a la cual no se podría llegar por ese caos vial, tal y como se le acusa al Parque Viva? A la Policía de Tránsito no se le vio haciendo su trabajo, o sea, haciendo cumplir la ley, impidiendo el estacionamiento de vehículos en zonas de peligro y prohibidas.

Se llama al 911 y la Policía de Tránsito brilla por su ausencia, a diferencia de cuando hay un evento en el Estadio Nacional, donde sí bajan placas, como si Alajuela fuera una ciudad de segunda clase sin ley, tomada por los cuida-carros.

Espero una respuesta sería y no como se ha hecho costumbre, un silencio cómplice con el desorden y los cuida-carros. De suceder una desgracia, que no digan luego que no sabían.

Randall García Chacón

Alajuela

Abuso de agroquímicos

Siempre he defendido y apoyado a los agricultores, pero cuando leo, una y otra vez, del abuso criminal que hacen de los agroquímicos prohibidos —que han producido intoxicaciones entre niños de varias zonas del país y no les ha importado—, o que en Europa rechazaron un cargamento de melón por exceso de químico prohibido, o cuando se les cuestiona por el uso desmesurado del plástico, me preguntó: ¿dónde está el Ministerio de Salud, el MEP y el MEIC? ¿Por qué no impiden la importación de esos venenos que han sido prohibidos?

Marjorie González

Curridabat

Chaleco para motociclistas

Los motociclistas se oponen a usar un chaleco con el número de la placa de su motocicleta. Propongo entonces, que el gobierno les proporcione placas del mismo tamaño que las que usan los carros. Así quedan identificados y no tienen que incurrir en un gasto. Si se oponen a esto, que usen los chalecos, o chicha o limonada.

Sobre la idea de prohibir que dos personas viajen en una motocicleta, me parece que no sería prudente, pues se multiplicarían las motocicletas que contaminan más que los automóviles modernos. Lo conveniente sería que ambos usen el chaleco, en el caso de que rechacen usar placas del tamaño de las que utilizan los automóviles.

Randall García Chacón

San José

