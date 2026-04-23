Cartas

Sanción doble por parquear en espacios para personas con discapacidad

La ley no solo castiga al conductor. Los comercios y establecimientos tienen la obligación legal de velar por que estos espacios se respeten y cumplan con las medidas reglamentarias

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Por Redacción de La Nación

Leyendo en esta sección la queja de una usuaria de Multiplaza, por el uso indebido de los parqueos exclusivos para personas con discapacidad, quiero aclarar un punto. En Costa Rica, parquear sin autorización en un espacio para personas con discapacidad nos expone a una multa de ¢26.005,53. Según la ley de tránsito, estos lugares están reservados exclusivamente para personas con discapacidad, adultos mayores (65+) y mujeres con un embarazo avanzado. El beneficio aplica siempre que la persona con la condición viaje en el vehículo, ya sea como conductor o como pasajero, y aunque la discapacidad sea evidente, lo ideal es portar el distintivo oficial del Conapdis para evitar inconvenientes.








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