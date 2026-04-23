Sanción doble por parquear en espacios para personas con discapacidad

Leyendo en esta sección la queja de una usuaria de Multiplaza, por el uso indebido de los parqueos exclusivos para personas con discapacidad, quiero aclarar un punto. En Costa Rica, parquear sin autorización en un espacio para personas con discapacidad nos expone a una multa de ¢26.005,53. Según la ley de tránsito, estos lugares están reservados exclusivamente para personas con discapacidad, adultos mayores (65+) y mujeres con un embarazo avanzado. El beneficio aplica siempre que la persona con la condición viaje en el vehículo, ya sea como conductor o como pasajero, y aunque la discapacidad sea evidente, lo ideal es portar el distintivo oficial del Conapdis para evitar inconvenientes.

Sin embargo, la ley no solo castiga al conductor. Los comercios y establecimientos tienen la obligación legal de velar por que estos espacios se respeten y cumplan con las medidas reglamentarias. Si un comercio ignora el mal uso de estos parqueos o no los señaliza bien, se expone a multas que rondan los ¢122.000.

La responsabilidad de sancionar directamente al comercio recae principalmente en la municipalidad de cada cantón y en el Ministerio de Salud. Estas instituciones pueden imponer multas económicas, emitir órdenes sanitarias e incluso suspender la patente comercial o clausurar el local si el establecimiento no garantiza el cumplimiento de la Ley 7600.

Por lo anterior, sugiero al comercio aludido y a otros en igual situación poner dichos espacios cerca de las casetas de los vigilantes para asegurar el cumplimiento de los citados requisitos.

Randall García C., Alajuela

Ojo a nuestras playas

Costa Rica es un país altamente turístico gracias a sus playas y su gran biodiversidad. Sin embargo, estas se han visto afectadas por la contaminación generada por los propios costarricenses, un problema que impacta, además, la fauna y los ingresos provenientes del turismo.

En las playas del país hay gran cantidad de basura, sobre todo botellas plásticas. Un informe de la UNA señala que Costa Rica es uno de los países con más residuos de este tipo en sus costas. Grupos de limpieza han recolectado, en promedio, 1,4 desechos por minuto. Las tapas y botellas plásticas son los residuos más comunes.

Parte de esta basura proviene de otros países, como China y Estados Unidos, debido a las corrientes marinas, pero mucha se origina en el propio país y termina en el mar. A esto se suman los microplásticos, pequeñas partículas que se desprenden de materiales mayores. Se han encontrado alrededor de 15.000 en distintas playas.

Es un problema grave que requiere atención. Las playas son parte esencial del país, por lo que debemos asumir un compromiso colectivo para protegerlas.

Sebastián Araya Salas

Respuesta del BN

Al señor Mario Alberto Romero Orozco (Cartas 15/04/2026): Gracias por compartir su reconocimiento. Su mensaje reafirma el estándar de servicio que procuramos en la oficina principal del BN: respeto, información clara y acompañamiento, con especial atención a las personas adultas mayores. Hemos compartido sus palabras con la funcionaria y el equipo para reconocer estas buenas prácticas y seguir ofreciendo una atención cercana a nuestros clientes.

César Marín, gerente oficina principal BN

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