‘San José centro: lo más feo y desaseado que he visto’

Al tiempo que muchos turistas hablan bellezas de nuestros parajes de playa y montaña, expresan lo opuesto de la capital: ‘A San José centro no vayan, es sucio y horrible’

Por Redacción de La Nación

Hace un tiempo, leí dos textos de dos hombres, quienes hacían una descripción maravillosa de Costa Rica: sus playas, montañas, cataratas, la exquisitez de su flora, la belleza de su fauna, etc., e invitaban a la gente a conocer nuestro país. Pero luego, ambas personas se expresaron de la siguiente manera: “Ah, a la capital no vayan, es lo más horrible que hemos visto”.








