Sacrificó ahorros para operarse fuera de la CCSS

Tengo más de 80 años y 60 de cotizar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Cuando he necesitado atención urgente, para nada sirve la institución, y en este gobierno, menos. ¿Cómo es posible que todos paguemos y el Estado no? Marta Esquivel debería exigir algún arreglo o renunciar. Es triste acudir a las consultas en los hospitales por el trato y los resultados. Años desperdiciados a la espera de una operación, que tuvieron que realizarme en un centro privado sacrificando mis ahorros y los de mi familia. ¿Triste no, después de estar pagando durante tantos años?

