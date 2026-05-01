Rohrmoser es ahora tierra de hormigas y parquímetros

Cuando visitamos un parque, esperamos ver flores, árboles frondosos, orden y limpieza. Desgraciadamente, en la comunidad donde vivo, en Rohrmoser, Pavas, las flores cambiaron por montículos de hormigas que tienen caminitos por todas partes. Deshojan las plantas, destruyen los árboles y, si no se tiene cuidado y se les maja, sale uno bien picado. La basura está regada en el suelo porque los basureros son pequeños e insuficientes. Lo que sí hay por doquier son parquímetros y, si uno no tiene descargada la app de e-park, sale con multa. En vez de tener lugares de esparcimiento, lo que abunda son sitios para aumentar el estrés.

Rosalba Vargas Vargas, Pavas

Pastores oportunistas

Debemos poner un alto a quienes se atribuyen ser enviados de Dios para negociar posiciones políticas en su nombre. Cuando se alían con políticos dispuestos a aprovecharse de la fe para obtener réditos y beneficios personales, cruzan una línea peligrosa. No jueguen con fuego: pueden quemarse. La ciudadanía ya está cansada de esta dinámica.

Germán Alfaro Murillo, Nicoya, Guanacaste

Tortura vial

Es desesperante. Aunque escuche música o algún radionoticiero, estar atrapado en el carro deja de ser un placer y se convierte en una tortura. A veces son minutos; otras, horas, como ocurrió hace pocos días en La Sabana.

Las presas se han vuelto parte de la rutina diaria, y uno se pregunta de dónde salen tantos carros. Las agencias lo saben (y lo celebran), pero quienes compran un vehículo nuevo no imaginan lo que les espera al salir a manejar.

Esto parece no tener fin. Es una tortura constante para quienes solo queremos trasladarnos con cierta comodidad. Y para quienes dependen del autobús, es una doble tortura.

Gustavo Halsband Leverato, San José

BN sin monedas

Fui al Banco Nacional de Curridabat centro a retirar una tarjeta y, de paso, le solicité a la joven que me atendió, en la plataforma de adultos mayores, que por favor me cambiara un billete de ¢5.000 en monedas de ¢100. Me dijo que no había, pues solo 11 monedas tenía. No entiendo por qué tanta apatía con los clientes. Algunos funcionarios actúan con tal desidia que parecieran no percibir un salario.

Roberto Sáenz Elizondo, San José

Peligros en Pirro

Sería urgente que la Municipalidad de Heredia atienda varios problemas. En particular, existe un hueco en la acera frente al plantel de Tuasa, en Pirro, junto a un poste, que representa un peligro para niños, adultos mayores y peatones en general. No esperemos a lamentar un accidente grave para actuar.

Pirro es la entrada a nuestra Ciudad de las Flores. Sin embargo, en las inmediaciones de la gasolinera (no dentro de ella) persisten problemas de suciedad y presencia de personas en condición de calle.

Ana Isabel Vallejo Fuentes, Heredia

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