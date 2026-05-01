Cartas

Rohrmoser es ahora tierra de hormigas y parquímetros

En vez de lugares para el esparcimiento, lo que abunda aquí son sitios donde aumenta el estrés de la gente

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Por Redacción de La Nación

Cuando visitamos un parque, esperamos ver flores, árboles frondosos, orden y limpieza. Desgraciadamente, en la comunidad donde vivo, en Rohrmoser, Pavas, las flores cambiaron por montículos de hormigas que tienen caminitos por todas partes. Deshojan las plantas, destruyen los árboles y, si no se tiene cuidado y se les maja, sale uno bien picado. La basura está regada en el suelo porque los basureros son pequeños e insuficientes. Lo que sí hay por doquier son parquímetros y, si uno no tiene descargada la app de e-park, sale con multa. En vez de tener lugares de esparcimiento, lo que abunda son sitios para aumentar el estrés.








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