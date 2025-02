Rigor al hablar

En fecha reciente, escuché decir en conferencia de prensa “hemorragia de sangre”como frase para comparar el derroche de dinero que se da con las pensiones de lujo. Eso es un error idiomático de gran bulto porque, según su etimología, el término “hemorragia” proviene del latín haemorragia, que a su vez deriva del griego. Y esta palabra griega se compone de los términos “sangre” y “romper” o “reventar”. Por lo tanto, etimológicamente, “hemorragia” se refiere al “flujo de sangre por rotura de vasos sanguíneos”. En esa misma rueda de prensa, se citó por error “plomo” en lugar de “mercurio” para extraer el oro.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Soberanía patria

Felicito a los hermanos Óscar y Rodrigo Arias Sánchez por la oportuna defensa que hicieron de la soberanía patria. Al respecto, el brillante exconstituyente Mario Alberto Jiménez decía que tenía como un evangelio la siguiente frase del gran maestro de la política costarricense, el respetado Ricardo Jiménez: “Ni que los Estados Unidos se arrecuesten en su poderío, ni que nosotros nos arrecostemos en nuestra debilidad”.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

Mamografía en la Clorito Picado

Este 12 de febrero asistí a una mamografía programada en la Clínica Clorito Picado, en Tibás. La cita era a las 3 p. m., pero llegué media hora antes. Me llamaron casi inmediatamente y a las 3:05 p. m. estaba de camino a mi casa. La atención no solo fue más que puntual. La joven que hizo el estudio me atendió con mucho profesionalismo y amabilidad, espantando de esa forma el miedo que le tenía a ese examen. Las instalaciones, modernas y limpias. Esto es lo bueno de la CCSS que hay que proteger.

Ángela Ávalos Rodríguez, Llorente de Tibás

Picnic y ladrones

Los jóvenes y adultos que asisten al concierto Picnic para disfrutar de artistas nacionales e internacionales deben estar atentos, ya que el evento se ha convertido en un blanco fácil para delincuentes que buscan despojarlos de sus celulares y pertenencias. Lamentablemente, después de los robos, pocos colaboran para recuperar lo perdido. Hago un llamado a los asistentes a mantenerse en estado de alerta y a tomar precauciones para evitar ser presa de los ladrones.

Cecilia Fernández Campabadal, San Ramón de la Unión

Discapacidad

La inclusión no es solo cumplir con una cuota; es crear un entorno laboral donde cada talento se valore y la diversidad se celebre. En el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, hemos recibido informes de hostigamiento hacia personas con discapacidad, lo cual afecta su bienestar y productividad. Este es un recordatorio de que todos merecemos un trato digno, sin discriminación.

Las denuncias ya están en manos de la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo y Conapdis, porque juntos podemos construir un ambiente laboral inclusivo.

Laureen González, Heredia

Cartas por WhatsApp

