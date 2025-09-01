Cartas

Riesgos en jornada de colonoscopias en el Hospital San Vicente de Paúl

¿Por qué ocho personas citadas a la misma hora, pese a contar con una sola sala y un solo equipo médico? No se respetó lo informado en la charla previa y se evidenció gran descoordinación

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Bien por el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, por realizar una jornada especial de colonoscopias para avanzar con la lista de espera para este procedimiento. Sin embargo, mi experiencia como paciente de un grupo de siete, todos mayores de 60 años, evidencia riesgos graves innecesarios por falta de planificación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.