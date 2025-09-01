Riesgos en jornada de colonoscopias en el Hospital San Vicente de Paúl

Bien por el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, por realizar una jornada especial de colonoscopias para avanzar con la lista de espera para este procedimiento. Sin embargo, mi experiencia como paciente de un grupo de siete, todos mayores de 60 años, evidencia riesgos graves innecesarios por falta de planificación.

Mi motivación no es solo exponer la experiencia difícil que afronté (y quisiera que no sufran más asegurados), sino transformarla en una herramienta de análisis y mejora institucional.

Primero, debí asistir a una charla previa –y obligatoria– en la Caja, en la que mucho de lo que se dijo no se cumple en la realidad. Segundo, fui citado a las 6:30 a. m. porque, según me indicaron, el procedimiento empezaría a las 7 a. m. Llegué cuando solo había dos personas en la sala de espera, pero fui el último en pasar, casi a las 11 a. m. (allí supe que era “el último de la lista” y no hizo diferencia que llegara de tercero). Esto, después de dos días de dieta blanda, uno de dieta líquida y el ayuno completo de muchas horas.

¿Por qué ocho personas citadas a la misma hora, pese a contar con una sola sala y un solo equipo médico? No se respetó lo informado en la charla previa y se evidenció gran descoordinación entre quien la imparte y quienes ejecutan.

La descoordinación entre áreas y la falta de sensibilidad ante condiciones crónicas evidencian fallas sistémicas. Propongo designar una persona que agende las citas escalonadas según la capacidad instalada. Esta medida simple puede evitar daños físicos y emocionales, y mejorar la atención con dignidad.

Considero este episodio como riesgoso, sobre todo para pacientes con enfermedades crónicas. Un ayuno prolongado, de más de 7 horas sin alimento, puede provocar hipoglucemia severa, desorientación, debilidad e incluso pérdida de conciencia. La deshidratación por purgas puede alterar el equilibrio electrolítico, lo cual es especialmente peligroso en adultos mayores. El estrés físico y emocional por la espera prolongada de un procedimiento médico, la falta de información y la incertidumbre pueden generar ansiedad y elevar la presión arterial.

José Bosch A., San Rafael de Heredia

Invasión de rótulos

Nuestras vías públicas están invadidas de rótulos publicitarios ilegales. Empresas privadas se apropian de estos espacios, instalan estructuras sin permiso y lucran vendiendo la pauta a terceros.

¿No es esto un claro enriquecimiento ilícito al utilizar un bien público para beneficio privado y sin autorización? Además de la grave contaminación visual que genera tal práctica, estos rótulos son una distracción peligrosa para los conductores.

Hago un llamado vehemente a las municipalidades y al MOPT para que ejerzan su autoridad, fiscalicen y eliminen estas estructuras que, además de afear el paisaje, son un símbolo de impunidad.

Ricardo Brenes González, Guápiles

Buena entrevista

El 21 de agosto, en la edición de mediodía, disfruté de una entrevista que le hizo el periodista Andrés Martinez, de Telenoticias, a la señora Elizabeth Gayler Taylor, coordinadora de la actividad Grand Gala Parade, que se celebra cada 31 de agosto en la ciudad de Limón, pero que, además, con apoyo de otras organizaciones, impulsa durante el año diversas actividades relacionadas con la cultura afrodescendiente.

Qué satisfecho quedé al oír a una persona expresarse tan finamente, una mujer educada y gran conocedora de la cultura de sus ancestros. Una persona que invita a la sociedad a trabajar por la comunidad, a luchar contra la violencia que nos acecha y a defender la identidad del costarricense independientemente de su origen indígena, chino, caribeño o de otras partes del mundo.

José Luis León Barquero, Tibás

