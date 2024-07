Revitalizar el aeropuerto Tobías Bolaños

El fin de semana fui al aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, y parece abandonado; no hay ni una avioneta. ¿Qué pasó? ¿Ya no es útil? El Juan Santamaría siempre está congestionado; el de Pavas debería ser una alternativa, ya que está en pleno centro de la provincia de San José. Las autoridades aeroportuarias deberían sacarle partido, ya sea para actividades como las que se realizaban hace unos años: vuelos alrededor de la capital, paracaidismo, etc. La venta de comidas y bebidas los fines de semana generaría recursos para muchas personas. En fin, darle uso, no dejarlo en el abandono.

