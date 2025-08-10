Cartas

Retenes sorpresa para pillar a los que circulan sin permiso ni revisión vehicular

Buses, tráileres y camiones siguen rodando después de haber excedido su vida útil y ponen en riesgo a muchos inocentes

Por Redacción de La Nación

¿Cómo puede ser que transiten buses, tráileres y camiones sin los permisos reglamentarios, luego de haber excedido su vida útil? Circulan sin revisión técnica y en mal estado, y ponen en riesgo a muchos inocentes. Las autoridades deben poner atención a este problema y, de vez en cuando, hacer retenes para revisar estos vehículos con el fin de evitar tragedias y pérdidas humanas.








