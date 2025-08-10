Retenes sorpresa para pillar a los que circulan sin permiso ni revisión vehicular

¿Cómo puede ser que transiten buses, tráileres y camiones sin los permisos reglamentarios, luego de haber excedido su vida útil? Circulan sin revisión técnica y en mal estado, y ponen en riesgo a muchos inocentes. Las autoridades deben poner atención a este problema y, de vez en cuando, hacer retenes para revisar estos vehículos con el fin de evitar tragedias y pérdidas humanas.

Silvia Artavia Marín, Santo Domingo

‘Revista Dominical’

Deseo expresar mi reconocimiento a La Nación por la edición de la Revista Dominical del pasado domingo 20 de julio, que destacó por su calidad, profundidad y sensibilidad en el abordaje de los temas abordados, como la excelente entrevista a la escritora Isabel Allende, el presente y futuro guanacasteco y la historia del ciudadano Celso Gamboa.

Desde el diseño visual hasta el contenido editorial, fue evidente el esfuerzo por ofrecer a los lectores una propuesta cultural y periodística de alto nivel. Sus artículos reflejan un periodismo comprometido con la reflexión, el análisis y la identidad costarricense.

En tiempos en que la superficialidad informativa abunda, es reconfortante encontrar espacios como la Revista Dominical, que invitan a la lectura pausada y al pensamiento crítico.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Banco Davivienda

Tengo un préstamo en Banco Davivienda y, cuando lo formalicé, me dijeron que podía cancelarlo en el momento que quisiera. Lo que no dijeron es que debía pagar un “certificado” de la deuda, que tiene un costo de ¢17.390, y no dejan al cliente cancelar sin ese certificado, según lo indicado por el gerente de la agencia en City Mall, el pasado 30 de julio. Ningún banco en Costa Rica hace esto.

Y ahora me dicen que por un saldo de 1 céntimo de colón, debo la ridícula suma de ¢30.000 de intereses y nadie responde coherentemente al porqué de esta cifra.

Luis Francisco Támez Víquez, Alajuela

Vivir sin miedo

Quiero expresar mi preocupación por el aumento de la inseguridad en Costa Rica. Cada día se escuchan más noticias sobre asaltos, homicidios y actos violentos que generan mucho temor entre la población. Ya no se puede caminar tranquilo por la calle y ni siquiera circular en carro en algunos lugares del país.

Es urgente que las autoridades fortalezcan las estrategias de prevención y que se trabaje en programas sociales y en leyes más severas contra la criminalidad. Como ciudadanos, merecemos vivir sin miedo.

Xochilt Ayerdis Valle, La Uruca

Réplica de ASSA

En ASSA lamentamos sinceramente los inconvenientes que experimentó la señora Milagro Chaves Solís (Cartas 06/08/2025)y agradecemos que haya compartido su experiencia, la cual permite identificar oportunidades de mejora en nuestro servicio. El caso fue atendido con carácter prioritario y, si bien el reintegro correspondiente ya fue realizado a la señora Chaves, desafortunadamente este no se efectuó dentro del plazo inicialmente comunicado, lo cual no refleja los estándares de calidad y eficiencia que nos esforzamos por mantener. Nos comunicamos directamente con la señora Chaves para ofrecerle nuestras más disculpas por la demora y por cualquier otro contratiempo que se le haya ocasionado.

Carlos Guillén Ruiz, director comercial Ramos Generales

Sección ‘Letra Libre’

Los relatos de las personas que escriben los domingos en la sección “Letra Libre” suelen estar llenos de recuerdos que, estoy segura, compartimos muchos de los lectores. Me hacen reír, me sacan alguna lagrimita, me enseñan algo siempre.

Disfruto enormemente las “conversaciones” con don Rodolfo González, don José David Guevara y, especialmente, con doña Coralia Fernández, cuyos relatos me transportan a épocas que por supuesto he vivido mucho antes que ella. Gracias a todos por alegrarnos un ratico.

Myriam Rojas Garro, La Uruca

