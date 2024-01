Responsabilidad de McDonald’s en entrega a través de Uber Eats

Hice un pedido a McDonald’s por medio de Uber Eats y no me quisieron entregar la orden porque, según ellos, tenía un saldo pendiente, situación que no es cierta. En Servicio al Cliente le indicaron al repartidor que reportara que yo no salí, para que cobraran la factura. ¿Quién responde? McDonald’s debería tener cuidado con este tipo de aplicaciones, porque también afectan el servicio.

