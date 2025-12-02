Resonancia sin reporte del radiólogo cinco meses después

Desde el 11 julio, se le realizó a mi hermana, una adulta mayor, una resonancia en el Hospital Calderón Guardia. Estamos muy ansiosos, esperando la interpretación de dicho estudio. En su expediente se colocaron las imágenes, pero no el reporte del médico radiólogo, y las imágenes hacen pensar en un diagnóstico totalmente diferente al que tiene la paciente.

Su hija fue al departamento correspondiente en el hospital y la persona que la atendió le respondió que a veces se tardan hasta un año para hacer el reporte. Esperamos en Dios que este no sea el caso.

Por favor, autoridades de nuestra querida Caja, yo elevo la queja por mi hermana, ¿pero cuántos pacientes en similares situaciones se mueren porque nadie alza la voz por ellos?

María Teresa Rojas Cubero, Turrialba

Calles y aceras de Escazú

Quiero manifestar mi preocupación por el estado actual de las calles y aceras del cantón de Escazú. Resulta difícil comprender cómo una de las municipalidades con mayor capacidad económica del país mantiene vías tan deterioradas y aceras en condiciones poco dignas, especialmente para adultos mayores, niños y personas con movilidad reducida.

Las aceras en mal estado o inexistentes representan un riesgo constante para quienes caminamos diariamente por el cantón, y las calles deterioradas afectan tanto la seguridad vial como la calidad de vida de los vecinos.

Respetuosamente, solicito que se le dé prioridad a la reparación y construcción adecuada de aceras, así como al mantenimiento general de las calles.

Guillermo Cavallini Sandoval, Escazú

Venta del BCR

Hace unos días, el candidato del PUSC anunció que en un eventual gobierno suyo, vendería el Bando de Costa Rica y otros activos del Estado. O sea, seguiría la línea del actual gobierno pese a que los costarricenses hemos expresado nuestro rotundo no a dicha iniciativa.

Fernando Cordero Alvarado, El Porvenir Desamparados

Accidentes y licencias de conducir

Estadísticas, noticias y la experiencia cotidiana nos muestran la cantidad diaria de accidentes de tránsito y la violencia que se vive en las carreteras de Costa Rica.

Conducir un automóvil es una responsabilidad grande, porque con este se puede matar o dañar a las personas permanentemente. Es vital realizar exámenes médicos y psicológicos a los conductores y ver el historial médico de la persona. Debe haber comunicación con el expediente EDUS de la CCSS y que se supervise de cerca a los médicos autorizados para extender el dictamen para la licencia. Porque no es un secreto que el dictamen médico para la licencia puede conseguirse incluso sin verle la cara del doctor y solo respondiendo unas cuantas preguntas en línea.

Ariana Barrantes Solís, San Pedro

Fraudes y lentitud

Es increíble que el Banco Nacional y Coopenae se tarden más de un año en suministrar la información solicitada por el OIJ, con una orden de levantamiento del secreto bancario emitida por un juzgado. Es claro que no les interesa resolver los fraudes. Al final de cuentas, el dinero no lo pierden ellos. Y aun así, los diputados no aprueban (solo para fraudes grandes) el proyecto de ley que agilizaría el levantamiento del secreto bancario.

Herbert Schlager Irias, Alajuela

