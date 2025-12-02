Cartas

Resonancia sin reporte del radiólogo cinco meses después

En su expediente se colocaron las imágenes, pero no el reporte del especialista. En el Hospital Calderón Guardia nos dijeron que a veces el radiólogo tarda hasta un año para hacer la interpretación

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Desde el 11 julio, se le realizó a mi hermana, una adulta mayor, una resonancia en el Hospital Calderón Guardia. Estamos muy ansiosos, esperando la interpretación de dicho estudio. En su expediente se colocaron las imágenes, pero no el reporte del médico radiólogo, y las imágenes hacen pensar en un diagnóstico totalmente diferente al que tiene la paciente.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.