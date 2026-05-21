Cartas

Reporto al ICE un poste roto, no lo reparan y cierran la incidencia

Es solo cuestión de tiempo o de la lluvia para que el cable caiga a la calle y se rompa

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Por Redacción de La Nación

Hay un poste roto en la ruta 239, por donde pasa el cable principal de fibra óptica que va de Puriscal a Parrita. Es solo cuestión de tiempo o de la lluvia para que el cable caiga a la calle y se rompa. Hice el reporte a Soporte Kölbi Hogar, pero cerraron la incidencia como si el problema ya hubiera sido resuelto. ¿Por qué no lo reparan antes de que eso suceda? Supongo que prefieren repararlo después, ¿no? ¡Qué desperdicio de dinero público!








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