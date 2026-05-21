Reporto al ICE un poste roto, no lo reparan y cierran la incidencia

Hay un poste roto en la ruta 239, por donde pasa el cable principal de fibra óptica que va de Puriscal a Parrita. Es solo cuestión de tiempo o de la lluvia para que el cable caiga a la calle y se rompa. Hice el reporte a Soporte Kölbi Hogar, pero cerraron la incidencia como si el problema ya hubiera sido resuelto. ¿Por qué no lo reparan antes de que eso suceda? Supongo que prefieren repararlo después, ¿no? ¡Qué desperdicio de dinero público!

Joseph Viegas, Mercedes Sur de Puriscal

Un segundo debate vital

Hay una situación que mucha gente no conoce y está muy próxima a vencer. La Ley 10.597 ordenó que todas las sociedades mercantiles inscriban un correo electrónico ante el Registro Nacional, como medio oficial de notificación. Indica que se hace mediante un trámite “sencillo, ágil y sin costo”.

El trámite es obligatorio y, a partir del 5 de junio de 2026, las sociedades que no hayan inscrito su correo verán rechazadas sus gestiones registrales hasta regularizar la situación. Sin embargo, la Directriz DPJ-002-2025 del Registro Nacional exige escritura pública o protocolización notarial de acta de asamblea, con un costo promedio de c100.000 por sociedad. Habiendo 340.000 sociedades inscritas, el trámite de registrar el correo electrónico para recibir notificaciones tiene un costo cercano a ¢33.500 millones para el sector privado, aunque se trate de una sociedad inactiva o de un pequeño emprendedor.

El expediente legislativo 25.094 corrige el problema, al permitir la inscripción mediante declaración jurada del representante legal, sin intervención notarial. Fue aprobado en primer debate el 21 de abril de 2026, y está pendiente de segundo debate. Sin embargo, de momento no hay avance. Quizá las “nuevas escobas” de la Asamblea Legislativa quieran retomar este asunto y corregirlo, para bien de miles de personas.

Isidro González Agüero, Santa Ana

Supresor de picos de voltaje

El ICE exigirá, a partir del 15 de julio de 2026, la instalación de supresores de picos de voltaje en las acometidas eléctricas de las viviendas. Esta disposición merece ser analizada con seriedad, pues representa una medida orientada a proteger los equipos eléctricos y electrónicos de los hogares costarricenses.

Actualmente, muchas familias sufren daños en refrigeradoras, televisores, computadoras, cargadores y otros aparatos debido a variaciones y picos de voltaje que ocurren en la red eléctrica. En numerosas ocasiones, las pérdidas económicas recaen completamente sobre el usuario. Mucha vegetación crece debajo de las líneas y, al hacer contacto con estas, ocasiona picos de voltaje que dañan y afectan la normalidad del servicio eléctrico.

La instalación de supresores puede ayudar a disminuir esos daños y aumentar la seguridad de las instalaciones eléctricas. Sin embargo, también es importante que las autoridades informen claramente a la población sobre los requisitos técnicos, costos aproximados y formas adecuadas de instalación, para evitar abusos comerciales o instalaciones deficientes.

Además, sería conveniente valorar ayudas o facilidades para familias de bajos ingresos, de manera que esta nueva obligación no se convierta en una carga difícil de asumir.

La modernización eléctrica del país debe ir acompañada de educación, transparencia y apoyo al consumidor.

Jaime Morera Monge, Alajuela

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