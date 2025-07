Renuncias sin ‘shows’ exhibicionistas ni circo-conferencias

Durante los gobiernos anteriores, en la mayoría de los casos, cuando alguno de sus altos funcionarios (ministros, viceministros, presidentes ejecutivos) renunciaba por algún motivo, casi siempre se acostumbraba a dar un simple comunicado de prensa de parte de la entidad donde se desempeñaba el renunciante.

Se hacía una comunicación muy sencilla y directa para informar de tales renuncias. Nunca se veía de parte del Poder Ejecutivo el montaje de shows exhibicionistas y ridículos en circo-conferencias presidenciales para anunciar renuncias de funcionarios, como lo ha venido haciendo la actual administración Chaves Robles.

Había antes un estilo de gobernanza serio y formal, libre de espectáculos populistas organizados para rellenar agendas y tiempo vacíos ante la plena ausencia de planes y proyectos de Estado, tal como se ha visto en la presente administración gubernamental.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Compras fuera del país

Por razones académicas, radico fuera de Costa Rica, y cada vez que utilizo la tarjeta de crédito del BNCR sucede que, a la hora de reflejar la compra en mi estado de cuenta, el monto que se cobra es superior al que pagué.

La explicación que he recibido es que, al comprar en moneda que no es ni colones ni dólares, se aplica el tipo de cambio más un 2% de comisión. Sin embargo, al verificar ambos montos, sin falta, siempre me han cobrado de más, por lo que el Banco ha tenido que hacer reversiones a mi favor ante mi reclamo.

Claro está, si yo no reviso ese detalle, no me daría cuenta de lo cobrado de más. ¡Casualmente, siempre hay errores en las estimaciones… en mi contra! Así que les sugiero estar muy atentos en caso de que tengan que hacer compras fuera del país con tarjetas del Banco Nacional.

Luis Paulino López Fernández, San Juan de Tibás

Deterioro en Tibás

Desde el lamentable fallecimiento del entonces alcalde de Tibás, Carlos Cascante, resulta poco claro entender cuál es el trabajo de las autoridades municipales en mantener en adecuadas condiciones y embellecer los espacios públicos cantonales.

Ya sea el parque Central, otros parques vecinales, aceras, y en ocasiones hasta el cementerio, es frecuente que el zacate se convierta en un montazal lleno de basura, desorden y malos olores.

Recientemente, personas en condición de calle que requieren de ayuda institucional se ubican en las paradas de autobús, duermen ahí, comen ahí y hacen sus necesidades ahí, lo cual hace imposible que los usuarios podamos esperar los buses en esos espacios.

Mientras tanto, los impuestos se cobran puntualmente. Espero que el actual alcalde, José Alejandro Alvarado, pueda darse una caminada por nuestras calles, comprobar todas estas situaciones y actuar al respecto.

Marielos Fernández Salas, Florida de Tibás

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.