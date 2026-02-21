Cartas

Regalar el oro, ¿por qué?

No está bien que la presidenta electa lleve en su agenda el entreguista proyecto que le daría a alguna minera extranjera el 95% del valor del oro del yacimiento de Crucitas

Por Redacción de La Nación

Invitar a dialogar está bien, y la presidenta electa lo hace como ministra de la Presidencia, aunque Chaves juró no llenar esa vacante mientras don Rodrigo Arias fuere el presidente del Legislativo. Dejando de lado tal nimiedad, lo que no está bien es que en su agenda lleve el entreguista proyecto que le daría a alguna minera extranjera el 95% del valor del oro del yacimiento de Crucitas. Con el argumento de que, como no se puede vigilar la zona y para que no se lo roben, proponen regalar esa riqueza mineral.








