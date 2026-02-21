Regalar el oro, ¿por qué?

Invitar a dialogar está bien, y la presidenta electa lo hace como ministra de la Presidencia, aunque Chaves juró no llenar esa vacante mientras don Rodrigo Arias fuere el presidente del Legislativo. Dejando de lado tal nimiedad, lo que no está bien es que en su agenda lleve el entreguista proyecto que le daría a alguna minera extranjera el 95% del valor del oro del yacimiento de Crucitas. Con el argumento de que, como no se puede vigilar la zona y para que no se lo roben, proponen regalar esa riqueza mineral.

Freddy Pacheco León, Heredia

Señor de las noticias

Uno recibe en su casa a personas amigas, cercanas, de confianza. Pues bien, prácticamente a lo largo de tres décadas, en miles de hogares tuvimos el honor de atender casi diariamente a don Ignacio Santos. A este caballero de carta cabal, agradezco su decencia, su sensibilidad, respeto a los demás y su presentación personal impecable, muestra innegable de cortesía y consideración. De sus méritos periodísticos habla su trayectoria profesional. Yo me ocupo de reconocer y agradecer sus visitas sin estridencias, su don de gentes, conocimientos y cultura general. En lo personal, lamento que no lo veamos más en Telenoticias, pero celebro que ha dejado usted, don Ignacio, una escuela, una forma de trabajar que, esperemos, siga operando en la televisión y contrarreste de algún modo la vulgaridad dominante por el mal uso de las redes sociales. Gracias, don Ignacio.

Roberto García Herrera, Zapote

