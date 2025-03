Reductores en Belén

La Municipalidad de Belén, en coordinación con el MOPT, con base en un estudio de 2017 (oficio DVT-DGIT-ED-2017-1938), instaló, en setiembre de 2024, tres reductores de velocidad en un tramo de 500 metros con el argumento de reducir la velocidad vehicular ante algunos incidentes ocurridos en la llamada curva del Niño de Praga, en La Asunción. Hace algunos años, se instalaron y se quitaron un reductor de velocidad, trepidadores y bandas, elementos que, lejos de atenuar los accidentes, representaban una gran molestia para los vecinos por el golpeteo de los vehículos al pasar. El tránsito promedio en esa ruta se estima en 26.175 vehículos por día, de los cuales (quitando vehículos livianos y carga liviana), el 13% corresponde a camiones y articulados que transitan desde muy temprano, es decir, para un tránsito de 16 horas, cada 15 a 30 segundos hay un cimbre o golpeteo. Pacificación vial no es bajar la velocidad a costa de la tranquilidad de la vecindad. Una cosa es un ruido esporádico y otra, la desaceleración/aceleración y el golpeteo en las madrugadas y durante todo el día. El artículo 50 de la Constitución Política nos asegura el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nunca la medicina puede ser peor que la enfermedad.

William Murillo Montero, Belén

Réplica del BCR

En respuesta a la carta a la columna publicada el viernes 14 de marzo y firmada por el señor Javier Tia, se informa que el BCR le comunicó al cliente desde el lunes 3 de marzo el motivo de la denegación de su solicitud. El cliente contestó que agradecía la respuesta y que oportunamente solicitará nuevamente el producto.

María Briones Méndez, Contraloría de Servicios BCR

Sin respuesta del BAC

Deseo expresar mi apoyo a la carta de la señora Silvia Irola, del sábado 15 de marzo. En mi caso, desde el 30 de setiembre del año pasado, se presentó una gestión con el número IC2427401161, a nombre de mi persona. La funcionaria que recibió mi llamada no bloqueó mi tarjeta y se hicieron varios cobros no autorizados por los cuales se presentó una denuncia ante el OIJ. A pesar de varias llamadas para darle seguimiento al caso, no habido una respuesta del banco y, teniendo en cuenta que se paga un seguro contra fraudes, ha sido muy frustrante este proceso. ¿Para qué se paga un seguro si no hay agilidad para resolver? Ya vamos por 180 días.

Ingrid Fallas Ramírez, Desamparados

Excelente servicio

El servicio de Radiología de la Clínica Clorito Picado es excelente en lo que concierne a mamografías. No solo me atendieron puntual y muy amablemente el día del examen, sino que también me llamaron por teléfono para comunicarme los resultados, que por dicha fueron normales. Esto es lo que sostiene a la CCSS y por lo que debemos luchar.

Ángela Ávalos Rodríguez, Llorente de Tibás

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.