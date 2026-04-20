Cartas

Red 5G: el ICE va quedando rezagado

Mientras operadores como Claro y Liberty ya están listos para comercializar servicios, el ICE no ofrece un horizonte claro

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Por Redacción de La Nación

El país observa con preocupación el rezago del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la implementación de una red 5G propia. Mientras operadores como Claro y Liberty ya están listos para comercializar servicios, el ICE no ofrece un horizonte claro.








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