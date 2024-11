Reclamo a la CNFL por cambios en voltaje

En San Rafael de Escazú, en el condominio Country, sufrimos picos de corriente al menos cuatro veces al día. Estos cortes dañan los equipos eléctricos, y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) no asume responsabilidad alguna. Insto a la CNFL a revisar sus conexiones para que esto deje de suceder con tanta frecuencia.

Gustavo Echeverri Escrucería, Escazú

Principios democráticos

Gracias a las múltiples protestas públicas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los diputados a la Asamblea Legislativa se salvaron de la vergüenza de haber estrechado la mano del irrespetuoso y antidemocrático presidente de El Salvador. A personas así no se les honra, pues son un mal ejemplo para las sociedades que valoran en alto grado los principios democráticos más fundamentales.

Freddy Pacheco León, Heredia

Victoria de Trump

“Hay dos cosas que son infinitas: el universo y la estupidez humana; del primero no estoy tan seguro” es una frase atribuida erróneamente a Einstein. Pero solo así puedo entender el avasallador apoyo que Donald Trump recibió de una inmensa población latina y afroestadounidense, de migrantes y de sectores en delicada vulnerabilidad, quienes probablemente, más temprano que tarde, enfrentarán las consecuencias negativas de su decisión. Otro dicho popular reza: “Dios no da alas al animal ponzoñoso”. Pero a Trump le han dado alas poderosas, mientras el mundo permanece en alitas de cucaracha, cada vez más cerca de un peligro nuclear.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Larga lluvia

Un cuento del brillante escritor de ciencia ficción Ray Bradbury relata lo que sucede en un planeta donde no deja de llover. En “La larga lluvia”, las constantes precipitaciones hacen que las personas pierdan el color de su piel, cabello y ojos, volviéndolas casi transparentes. Lo que sucede en nuestro país a raíz de las lluvias no es un cuento, pero parece ficción por su magnitud inesperada y dramática. La gente sufre la pérdida de su identidad, sus pertenencias y sus casas, que parecen ser tragadas por el agua. Por ahora, no queda más que ayudar y tomar conciencia de las penurias que enfrentan quienes tienen menos recursos. La lluvia no cesa en Venus según Bradbury. Parece que aquí tampoco.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Caso Turesky

Con gran indignación leo que fueron puestos en libertad delincuentes vinculados nada menos que al narcotráfico internacional. Qué tristeza provoca nuestra legislación, que parece endeble, y ni hablar de los jueces. ¿Cómo es posible, si al OIJ y a la Policía les cuesta tanto trabajo perseguir y detener a los criminales? Así, ellos se sienten seguros de seguir delinquiendo. Que alguien explique esta situación y, de una vez por todas, se tomen medidas definitivas ante tanta falta de seriedad en la aplicación de la ley.

Anabelle Araya García, San José

Propuesta ciudadana

Leyendo en este medio sobre el derrumbe en la línea férrea de Cartago, propongo considerar el uso de tablaestacas metálicas instaladas con martinete. Esta técnica permite construir muros en muy corto tiempo, con la opción de añadir posteriormente otro en su cara expuesta para prevenir el deterioro por oxidación de los elementos a largo plazo. Además, sugiero aprovechar los trabajos de emergencia para ampliar el derecho de vía al doble, pensando en el futuro tren eléctrico que requerirá un mayor ancho, para evitar así la necesidad de desplazar el muro en el futuro. Espero que el Colegio Federado de Ingenieros se pronuncie con propuestas técnicas rápidas y económicas para esta situación.

Randall García Chacón, Alajuela

