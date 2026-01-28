Cartas

Reciclaje político

Pueblo Soberano y su cúpula dirigente son un buen ejemplo de una recolección y un reciclaje de dirigentes y políticos de conflictiva y dudosa conducta y reputación

Por Redacción de La Nación

La candidata Laura Fernández y su grupo, al igual que sus dos padrinos tutores, tildan y acusan de corruptos a los gobiernos y presidentes anteriores a 2022, presumiendo que el Partido Pueblo Soberano políticamente es una sucursal de la Corte Celestial, porque alardean de que los dirigentes del nuevo partido taxi oficial y sus asesores son seres puros, inmaculados sin mancha, libres de pecado político y personal.








