Reciclaje político

La candidata Laura Fernández y su grupo, al igual que sus dos padrinos tutores, tildan y acusan de corruptos a los gobiernos y presidentes anteriores a 2022, presumiendo que el Partido Pueblo Soberano políticamente es una sucursal de la Corte Celestial, porque alardean de que los dirigentes del nuevo partido taxi oficial y sus asesores son seres puros, inmaculados sin mancha, libres de pecado político y personal.

Sin embargo, el panorama real es todo lo contrario. Por ejemplo, estos días un diputado muy exhibicionista y “camaleón” renuncia a su fracción política (PUSC) y se declara independiente, pero luego, con cinco causas penales abiertas, se proclama ferviente seguidor y partidario de la candidata del oficialismo y su partido, al cual ingresa.

A los antecedentes del personaje anterior se suman también los negros nublados que cubren a las dos personas que encabezan la lista de candidatos a diputados por Alajuela y Heredia; sin olvidar asimismo a un renombrado exdirigente del cooperativismo nacional y del PLN, quien por ciertas irregularidades del pasado no puede ocupar cargos públicos durante cinco años, gracias a una investigación de la Contraloría.

En fin, Pueblo Soberano y su cúpula dirigente son un buen ejemplo de una recolección y un reciclaje de dirigentes y políticos de conflictiva y dudosa conducta y reputación, salidos de los partidos políticos tradicionales veteranos del país. ¡Todo un discurso contradictorio y engañoso! ¡Costarricenses, abramos los ojos y afinemos los oídos!

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Dos tipos de ejemplaridad humana

En 1924, en El Espectador, el genial Ortega y Gasset escribe un artículo cuya vigencia parece intacta hasta hoy; se titula No ser un hombre ejemplar.

El texto es un análisis comparativo entre dos tipos llamativos de ejemplaridad humana: la que Ortega llama auténtica, frente a la ejemplaridad “ficticia o inane”.

La primera de estas es ejecutada –de forma casi inconsciente– por quienes se entregan frenéticamente a una labor determinada, “dado que es el resultado automático y mecánico de alguna perfección”, dice. Así, este hombre ejemplar es un hacer y no un no-hacer.

Por su parte, el falso ejemplar es quien se propone a la vista de los demás ser ejemplar: a este “no le interesa labor alguna determinada”. La esterilidad del falso ejemplar es consecuencia de su también falso propósito: en lugar de decir lo que hace, finge hacer lo que dice.

¡Lástima! Debimos tener presente esta idea orteguiana en las pasadas elecciones presidenciales; pero, bueno, en democracia siempre hay borrón y cuenta nueva.

Francisco Barrientos B., Coronado

Bolsa rota y refresco regado

Deseo expresar mi queja. Ya en dos ocasiones pedí comida a McDonalds por medio de plataformas y la bolsa llegó rota y con los refrescos regados. Uno paga por un buen servicio y no lo dan.

Francisco Palomo Valverde, Curridabat

