Ratones en el Ministerio de Salud

La incoherencia es evidente. No se puede exigir rigurosidad y orden al sector comercial cuando la propia entidad encargada de fiscalizar no cumple con lo mínimo

Por Redacción de La Nación

La mañana del lunes 2 de marzo, me presenté en el Ministerio de Salud y se nos indicó que debían cerrar las puertas porque había un ratón dentro de las instalaciones. Incluso, el guarda me mostró la herramienta que utilizan para matar ratas, lo cual da a entender que esta situación es recurrente y normalizada.








