Ratones en el Ministerio de Salud

La mañana del lunes 2 de marzo, me presenté en el Ministerio de Salud y se nos indicó que debían cerrar las puertas porque había un ratón dentro de las instalaciones. Incluso, el guarda me mostró la herramienta que utilizan para matar ratas, lo cual da a entender que esta situación es recurrente y normalizada.

Esto resulta preocupante. A quienes tenemos negocios se nos exige cumplir con estrictas normas sanitarias, someternos a inspecciones constantes y altos estándares de limpieza, pero cuando uno acude a la institución que debe dar el ejemplo en materia de salud pública, se encuentra con esto.

La incoherencia es evidente. No se puede exigir rigurosidad y orden al sector comercial cuando la propia entidad encargada de fiscalizar no cumple con lo mínimo. Estas situaciones le restan credibilidad y autoridad moral al Ministerio de Salud. Se espera coherencia, responsabilidad y, sobre todo, que se predique con el ejemplo.

Guillermo Cavallini Sandoval, Escazú

Money Center de Plaza América

En días pasados, acudí al Money Center del Masxmenos de Plaza América para hacer un trámite. Resulta que solo había una cajera atendiendo y como 20 personas en fila, en cuenta varios adultos mayores. Considero que es una falta de consideración y de responsabilidad, además de que brindan un servicio muy deficiente. Debería haber al menos dos personas atendiendo.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

Perogrulladas políticas

En días pasados, un sabihondo asesor de nuestra próxima presidenta, de apellidos Silva Gamboa, sugirió la posibilidad de crear una base militar de EE. UU. en nuestro país.

Este brillante señor ni siquiera se molestó en estudiar nuestra Constitución, considerar la cultura civilista de los ticos o, menos aún, investigar un poco, pues hay más de 800 bases militares de EE. UU. en el mundo, que solo han servido para fomentar aún más el horror de la guerra.

Pero lo más preocupante es que haya seguidores del próximo gobierno que aplaudan esta absurda y peligrosa sugerencia político-militar.

Otra perogrullada de nuestros actuales dirigentes políticos, que se inclinan cada vez más hacia la ultraderecha, fue la de querer invitar a la próxima toma de posesión al señor Donald Trump, un ególatra racista sin respeto por los latinos, que, con sus recientes acciones, podría llevarnos a todos al oscuro escenario de un conflicto mundial.

Marco Santamaría Vizcaíno, Cartago

Queja contra Kölbi

Quiero manifestar mi queja por una práctica de Kölbi que considero abusiva. Mi madre, adulta mayor de 75 años, solo usa su celular para lo básico, pero ha sido afectada por ventanas flotantes de servicios de contenido que, con un simple toque accidental, activan suscripciones con cobros diarios. Luego, el proceso para darse de baja es confuso y complicado, mientras los cargos siguen acumulándose. Este tipo de estrategias perjudica, sobre todo, a poblaciones vulnerables y no debería ser permitido por un operador estatal que tiene la responsabilidad de proteger a sus usuarios.

Félix Darío Montero Agüero, Alajuela

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.